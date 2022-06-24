受到大盤不振、外資出走影響，台積電在年初創下688元新高價後，股價直直落，半年以來已重挫超過23%，昨（23日）盤中一度摔至波段新低485元，讓不少投資人哀號，更好奇台積電究竟會跌到何時，有位已退役的總經、債券操盤手解析，未來不排除看到3字頭，合理區間落在269至367元，應該破除護國神山不能跌的迷思。

台積電股價跌破600元時，許多PTT網友引述分析師名言「600元以下的台積電是老天爺的禮物」起鬨，當時台積電的低價也吸引許多散戶進場買股，但沒想到股價竟然「越抄越底」本周更跌破500元大關，昨盤中的485元寫下一年半以來的新低。

台積電股價持續狂殺，外界也好奇究竟會跌到哪？鏡周刊報導，一位擁有25年資歷、曾掌握百億美元部位的已退役總經、債券操盤手認為，「投資市場向來是相對利益觀點，以台積電現金股息殖利率來看，若要與未來持續上升的美國2年期公債殖利率相當，股價將持續修正，未來不排除看到3字頭。」

此外，他也提到，若台積電真的跌到3字頭，屆時台股就會看到萬三，投資人該破除護國神山不能跌的迷思。不僅如此，他認為，如果聯準會持續升息，進一步推高美債殖利率，推估台積電股價回檔區間落在269至367元，目前台積電殖利率為2.2%，而美債殖利率達3.14%。

台股跌到哪的話題也成為PTT論壇網友們討論的焦點，但許多人都認為，空頭市場應該要小心謹慎，「我猜會到萬四，早點殺到最底才好」、「空頭很難知道會怎樣，小心點」、「跌破萬五機率很大」、「我猜萬五沒破就是底，破了就萬二見。」