「雞排妹」鄭家純昨（23）日在信義區逛街時，身旁助理遭到一名男子助理，沒想到對方遭拒後繼續騷擾其他女性，讓她氣到PO文痛批該男，甚至貼出照片公審，作法引起正反兩面評價，身為死對頭的網紅陳沂自然不放過機會狂酸，掀起一波討論熱潮。

鄭家純逛街時身旁助理被陌生男子搭訕，讓她氣到直接拒絕並要對方滾開，沒想到半小時後，又見到該男改糾纏另一個女生，讓她怒嗆：「現在是要我報警你才肯滾嗎」，直到要打110報警，對方才肯善罷甘休，事後更將搭訕男的照片PO網，未料引發部分網友反彈，認為根本就是在公審，對此，她反嗆網友周遭若有女性遇到死纏爛打搭訕仔，事後向他們抱怨時，也能夠回覆對方：「妳們又不懂這個男生背後的故事，是騷擾但不是色狼啊，做人要有格調不能叫人家滾啦」。

鄭家純PO文砲轟搭訕男引發正反評論。(鄭家純臉書)

對此，陳沂自然不放過補刀的機會，認為助理因為太可愛被搭訕，但鄭家純卻遭到忽視，才會氣到做出如此激動的反應，接著提到搭訕男一直沒認出是鄭家純本尊，狂酸「要嘛很不紅，要嘛本人照片差太多」，更忍不住嘲諷：「好唷，都是很值得令人生氣的事」。

陳沂發文酸鄭家純。(陳沂臉書)

見到陳沂一番言論，網友紛紛回應：「不是才因為違反個資法被起訴嗎？看來沒有學到教訓」、「不是跟她搭訕然後氣噗噗發文罵噁男，莫名其妙」、「她可能覺得人醜說什麼都是噁男」、「如果開高檔進口車的噁男搭訕她助理的話......」。