情侶吵架怎樣道歉才有誠意，一名女網友透露，與男友吵架後，冷戰了3天，最後對方率先道歉，兩人約出來見面後，本來覺得對方很有誠意，結果搭乘手扶梯的時候，卻發現男友那邊硬硬的，讓她瞬間超級不爽，認為對方找她出來賠罪，根本都是別有用心，也開始懷疑道歉背後的動機。貼文引起網友討論，不少人替原PO男友打抱不平，認為正常生理反應，他也沒向你求歡，到底哪裡錯了？

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她和男友吵架了，為此她生悶氣故意不理對方3天，結果對方開始著急想見她，不但發訊息說自己晚上都睡不好、上班有氣無力來討拍，甚至還主動示好道歉，希望可以和原PO見面聊聊。

女網友透露，見面的過程中，她的態度都很冷淡，也一直和男友保持距離，對方也不敢太靠近，但感覺很有誠意想要道歉。而兩人吃完消夜以後，男友陪她一起去捷運站，搭乘手扶梯的時候，她卻發現，男友那邊硬硬的，「手去揮一下確定真的就是硬，頓時感覺他的誠意道歉都是假的！」

女網友指出，她真的不懂這是什麼生理狀況，究竟是她誤會了什麼，還是對方就是在說謊，但這樣的狀況，也讓她開始懷疑男友道歉的動機，然後反而更生氣了。

貼文引起網友討論，「理解妳的不爽，但就只是正常生理反應而已，無法控制的。就像激凸，也不代表妳性慾高漲」、「歹年冬厚瘋人，跟你見面，硬了就是道歉沒誠意，老夫老妻後都不碰你又在那邊為什麼都不碰我」、「生理反應而已，抱女友不會硬要看醫生了，他也沒說要做啊！」

後來女網友也補充說，她與男友已經和好了，關於生物觀念薄弱的部份，男友已經以身作則替她補習了，感謝所有理性回應她的網友，也謝謝廣大酸民的回應，讓她發現男友真的很不錯。