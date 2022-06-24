美國公債殖利率下滑，以及華爾街持續權衡經濟衰退風險，周四美股尾盤拉升，主要指數全面上揚，標普500指數收漲近1%，那斯達克指數強彈1.6%。

美國製造業和服務業採購經理人指數（PMI）意外疲弱、聯準會主席鮑爾第二日在國會發表證詞時重申央行將「無條件」對抗通膨，以及數位聯準會官員接連表態支持7月升息75個基點，使美股盤中承壓，主要指數陷入震盪。

在央行激進升息可能導致經濟步入衰退的擔憂持續籠罩下，對經濟情勢敏感的族群表現疲弱，但防禦概念股和科技股走強為大盤帶來提振。美國10年期指標公債殖利率跌至兩周新低，給科技股和其他對利率敏感的成長股帶來激勵。

晶片股表現相對疲弱，費城半導體指數收黑，台積電ADR跌近1%，聯電ADR跌4.70%。

★主要指數

道瓊指數漲194.23點或0.64%，為30,677.36點。

那斯達克指數漲179.11點或1.62%，為11,232.19點。

標普500指數漲35.84點或0.95%，為3,795.73點。

費城半導體指數跌16.97點或0.65%，為2,602.74點。

★消息

聯準會主席鮑爾第二天赴國會眾議院發表證詞時表示，聯準會要控制住處於40年高點的通膨，這是一個「沒有附帶條件」的承諾，但他也坦承這可能伴隨著失業率升高的風險。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周四表示，通膨對就業持續增長構成威脅，她支持聯準會在7月升息75個基點，並在接下來幾次會議至少各升息50個基點。在此之前，芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，由於通膨數據較預期惡化，他支持在7月會議再度升息75個基點。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，在7月會議上，他傾向支持升息50至75個基點，調升幅度應取決於未來幾周的經濟數據，但單次升息75個基點有助聯準會的政策邁向「中性」水準。

通膨高漲和消費者信心下滑抑制整體需求，美國6月商業活動大幅放緩。S＆P Global美國6月綜合PMI初值為51.2，較5月的53.6下滑，並創下5個月新低。服務業PMI從53.4跌至51.6，亦創下5個月新低，製造業PMI從57跌至52.4，創23個月新低。

美國勞工部周四公布，上周（截至6月18日）美國初次請領失業給付人數經季調後減少2,000人，為22.9萬人，此為連續第2周數據下滑，顯示美國就業市場仍然緊俏，儘管該數據仍接近5個月高點，並超出市場預期的22.6萬人。

美國10年期指標公債殖利率一度跌至3.005%，尾盤跌幅收斂，報3.070%，遠低於6月14日創下的自2011年4月以來新高3.498%。

周四紐約期油跌1.81%，收在每桶104.27美元，布蘭特期油收跌1.51%，為每桶110.05美元。

本周美股主要平均指數可望止跌收高，本周以來道瓊指數上漲 2.6%，標普500指數漲3.3%，那斯達克指數上漲4%。

美國各交易所成交量總計約124億股，而低於過去20日均量125億股。