★分析

在標普500指數上周創下自2020年3月以來最大單周跌幅後，美股仍未擺脫震盪走勢。標普500指數在本月早些時候跌入熊市，投資人正在權衡股市可能跌多深。Greenwood Capital投資長Walter Todd 表示，前景存在巨大的不確定性，所以市場很困惑。

D.A. Davidson財富管理研究部門主管James Ragan表示，聯準會希望看到事情開始放緩，數據正開始反映這一點，經濟增長正在放緩，它是否會放緩到足以陷入衰退，這是一個大問題。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，我們今天和昨天看到的走勢顯示市場越來越關注全球經濟增長，美國債息曲線前端的利率正在下降，這個事實突顯了這一點。

聯準會主席鮑爾周四在眾議院重申，美國央行將「堅定致力於降低通膨」，他亦坦言經濟衰退是一種「可能的情況」。NEIRG Wealth Management總裁Nick Giacoumakis表示，毫無疑問的，我們將陷入衰退。但這個衰退會有多嚴重仍有待觀察。

花旗分析師將全球經濟衰退的可能性提高至50%，稱數據顯示消費者已經開始縮減支出，「歷史經驗顯示『平抑通膨』（disinflation）往往會給經濟增長帶來巨大的成本，我們認為衰退的可能性接近50%」。

瑞銀（UBS）將美國經濟衰退的可能性提高至69%，稱美國房市、工業生產等數據表現疲弱，我們將密切關注接下來是否會有更多負面數據。此前瑞銀表示，在基本情境下，瑞銀不認為美國或全球將在2022年或2023年陷入衰退，但顯然「硬著陸的風險正在升高」。

高盛表示將美國明年陷入衰退的可能性從15%提高到30%，「美國經濟陷入衰退的可能性越來越大，風險已經升高且更加提前。我們越來越擔心，如果能源價格進一步上漲，那麼即使經濟活動急劇放緩，聯準會也將不得不對高漲的通膨和消費者通膨預期做出強力的回應」。

摩根大通一位頂級策略師周四則力排眾議，稱他相信美國經濟將完全避開衰退，股市將在下半年收復所有失土。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少。防禦股表現最佳，公用事業股、醫療保健股和房地產股漲幅均超過2%，必需消費品類股漲1.96%。

受美國債息下滑激勵，成長型股票亦表現亮眼，科技股收漲1.44%，通訊服務股漲1.09%，非必需消費品類股漲1.62%。

能源股大跌3.75%，表現最疲弱，艾克森美孚跌3%，雪佛龍（ Chevron）跌3.7%，給標普500指數帶來最大的拖累。

其他對經濟情勢敏感的類股亦走跌，材料股下跌1.4%，工業股和金融股各跌約0.5%。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉下跌0.43%，微軟漲2.26%，蘋果漲2.16%，亞馬遜漲3.20%，Alphabet漲0.68%，Meta漲1.86%，網飛漲1.58%。

道瓊指數成分股方面，以蘋果交投最熱絡，其次為思科（跌1.47%）。Salesforce漲3.34%，漲幅排名第一，其次為默克藥廠（Merck&Co）漲3.20%，Nike漲2.99%。開拓重工（Caterpillar）跌4.92%，跌幅最大，其次為雪佛龍跌3.7%。

晶片股表現疲弱，僅英特爾勉強收高，終場微升0.08%。美光跌0.21%，應用材料跌0.70%，輝達跌0.83%，德州儀器跌0.96%，超微跌1.58%，高通跌1.69%，恩智浦跌2.19%。

★焦點股

運量問題揮之不去，航空股下跌，聯合航空跌約2.5%，該公司宣布從紐瓦克（Newark）起飛的航班大砍12%。美國航空股價收跌0.9%，因機師人手不足，該公司宣布9月初起停飛4條國內航線，停止服務的4個美國城市為俄亥俄州托萊多（Toledo）、紐約州伊斯利普（Islip）、紐約州伊薩卡（Ithaca）和愛荷華州迪比克（Dubuque）。

WeWork大漲15.68%，收在6.27美元。瑞士信貸給予該辦公空間共享平台「優於大盤」股票評級和樂觀的11美元目標價，稱WeWork已準備好從其「先驅優勢」中受益。

雲端數據服務公司Snowflake獲摩根大通調升股票評級至「加碼」，股價大漲12.4%。小摩亦維持其目標價不變，較周三收盤價高出約 30%。

露華濃（Revlon）跌11.6%，扭轉在申請破產後股價連漲3天、飆漲了逾3倍的強勁升勢。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌0.93%，收84.12美元，換算台股價格為501.05元。

聯電ADR跌4.70%，收7.09美元，換算台股價格為42.23元。

日月光ADR跌1.24%，收6.35美元，換算台股價格為94.56元。

中華電信ADR漲1.03%，收43.03美元，換算台股價格為128.15元。