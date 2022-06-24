歐洲股市周四跌到近一年新低。歐元區商業活動擴張的放緩，凸顯了市場對經濟成長的擔憂；而德國啟動了緊急天然氣計畫的「警戒階段」之後，德國股市下跌1.8%。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌3.34點或0.82%，為402.40點。歐元區銀行股指數下跌了4.5%，歐元區債券殖利率和歐元也都下滑。

德國DAX指數跌到近3個月新低。俄羅斯削減天然氣供應，迫使德國政府採取行動，將緊急天然氣應變計畫再往上升級警戒。

標普全球的一項調查顯示，歐元區6月綜合PMI下滑，商業活動顯著放緩，並高過預期。消費者家中能源帳單高漲，並推遲了購物活動，以節省開支；歐元區服務業PMI也從56.1大幅降到52.8。

TS Lombard策略師Andrea Cicione說，人們本來預估服務業表現會維持一樣的好，但是這次PMI數據似乎潑了冷水。

經濟敏感的板塊，包括汽車股、礦業股、油氣股都下跌在2%至3.6%之間。

健康醫療股、公用事業股為少數上漲的板塊。

Cicione指出，在主要央行轉向釋放出鴿派訊號之前，市場仍將繼續關注於成長下行的風險。

挪威央行周四將基準利率上調50個基點，為該行自2002年以來最大一次加息。

泛歐指數在盤中一度收復失土，逼近美股指期的漲勢，而在美股開盤和德國宣布天然氣警戒之後，股市波動，最後收在小跌。

在今年1月5日創下歷史新高之後，泛歐Stoxx 600指數至今已經下跌了約19%；如果該指數繼續跌下去，並且跌逾20%，可能被證實為進入熊市。

在個股表現方面，法國生技公司Valneva大漲19.6%，報14.2歐元；歐洲藥品管理局(EMA)周四批准了該公司新冠疫苗使用。