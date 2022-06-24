台灣籃壇今年夏季忙忙忙！在世新大學周成虎董事長、圓剛科技丶圓展科技與Absolute 3X3的大力支持下，最強高中生陳將双將於六月下旬前往美國進行為期一個月的訓練，張俊生、王鼎鈞、李盛新及陳相榮四名球員也在名單之內，一同參與這場美國訓練行。預計前往拉斯維加斯、洛杉磯、波士頓及紐約接受 NBA 級別的高強度訓練。

此次訓練由GATE Sports Agency 統籌規劃，為5名新秀球員提供客製化的訓練行程。全程由4大主軸組成：Impact Basketball Academy 全日訓練營、NBA訓練師Mike Atkinson個人技術訓練、球館及名校參訪以及於休訓日參加街頭籃球賽事以賽代訓。

位於拉斯維加斯的 Impact 是美國頂尖的職業球員訓練機構，由訓練師 Joe Abunassar 所創立，擅長系統化模組訓練，依年齡及程度進行專項小組訓練。Mike Atkinson則為知名的NBA運動表現教練，長期合作的知名NBA球員包含：洛夫(Kevin Love)、米契爾(Donovan Mitchell)、安森尼( Carmelo Anthony)、阿隆戈登(Aaron Gordon)等，本次技術訓練將由他親自安排及帶隊。另外， 更不排除會有其他美國籃球各層級的知名訓練師投身訓練營，讓這群未來之星有機會接觸各種不同訓練風格，擴增視野。

這趟美國訓練之旅，除個人技術訓練 、小組訓練、敏捷、投籃、心理、肌力與體能訓練等，亦提供球員營養諮詢及物理治療全方面的服務，幫助球員提升整體素質。

期許讓這批未來籃壇生力戰將無後顧之憂，全心全力投入長達近30天的訓練行程。在此也特別感謝淘寶國際旅行社、高雄鋼鐵人職業籃球隊、惠普全球科技簡文鍵資深副總裁及開旭育樂開發有限公司廖建雄先生、晧宇國際亞洲籃球培訓中心、門運動顧問股份有限公司等企業支持贊助！