魔術跌破外界所有專家預測並未選擇小賈巴里史密斯，而是改選杜克大學前鋒班凱羅當上今年NBA選秀狀元，魔術總裁維爾特曼24日親上火線解釋，「我們在選秀會前跟班凱羅溝通過好幾次，他也遞交必要醫療訊息，我們看好他的全面與球商，他是一名擁有發展潛力的年輕人，我們很激動能把他引入隊中。」

其實在今年選秀樂透抽籤儀式上，原本代表魔術上台抽籤的是維爾特曼，卻在最後關頭換成總教練莫斯利上去抽籤，因為莫斯利自認手氣不錯，結果也讓他抽到今年狀元籤，如今選來班凱羅，莫斯利說：「他將是我們極好補充，他的身手全面且攻守俱佳，也能讓隊友變得更好。」

班凱羅的全名相當霸氣，因為他叫做保羅-拿破崙-詹姆斯-班凱羅(Paolo Napoleon James Banchero)，到現在還不敢相信自己當上今年NBA狀元的他說：「我想要成為狀元，但我現在不知道該說什麼，我會替魔術付出110％的努力。」