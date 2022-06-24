仁寶(2324)今舉行股東會，仁寶董事長許勝雄表示，今年是第三年掛口罩開股東會，仁寶今年有2大營運方向，首先，今年在北投士林科技園區的BOT案，仁寶將蓋55層的智慧型辦公大樓，約7000坪的綠地融入大樓，4年完工；其次，仁寶醫療和新北市政府的BOT案，將會在目前的瑞芳工礦醫院興建醫院，落實智慧、精準和遠方醫療。選址瑞芳，因當地附近醫療體系匱乏，希望能協助提升偏鄉弱勢的區域醫療能量，盡社會責任。

許勝雄表示，自2018年中美科技戰也是中美爭霸戰，接著新冠疫情，供應面鏈面對長短料的挑戰，而封城、封國使配送系統出問題，缺工缺料及配料不齊等。很多國家QE，採低利政策，使金融體系扭曲。面對諸多外在環境挑戰，企業仍要一一克服。仁寶應變切入AIOT、車電、智醫等產業，去年合併營收仍然破兆元，每股盈餘(EPS)達2.90元，創下近10年來新高。

仁寶去年合併營收達新台幣1兆2356.82億元，較前一年度增長18%，整體5C相關電子產品總出貨達到1.19億台的規模。全年合併營業利益達新台幣133.49億元，較前一年度增長16%。業外收益穩定，再加上處分中國昆山廠房的不動產處分利益貢獻，因此合併稅前淨利達新台幣174.68億元，稅後淨利歸屬母公司業主達新台幣126.33億元，較前一年度增長35%。

110年仁寶也進行多項全球營運上的新布局，以台灣做為研發創新基地，布局區域產能，降低生產過度集中的風險，為客戶提供最適的服務與製造方案。民國110年除了在高雄亞灣區新設立5G AIOT 應用創新基地外，也與高雄醫學大學合作建構南台灣最大細胞治療實驗室，更以智慧經濟、智慧健康、智慧交通、智慧環境、智慧建築五大主軸參與投資北投士林科技園區，計畫打造集團企業總部，推生未來智慧創新聚落。在生產製造方面，民國110年仁寶越南二廠順利完工，並與集團兄弟公司金寶在泰國順利展開生產合作，更在美國印第安納州新增生產據點，加速車用電子產能的擴展。