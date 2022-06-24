大S與汪小菲2011年在海南島舉行世紀婚禮，當時傳聞花了至少3000萬人民幣（約1.3億)，10年過去，大、汪去年離婚，今年3月女方梅開二度與韓國男友具俊曄結婚，近日婚宴照曝光，大S身穿平口露肩禮服，腳踩綠色高跟鞋，展現了過去時尚女王的風範，有媒體查出大S這一身衣著總共不到台幣6萬元，對比她的財力可說相當簡樸，更有網友說：「可見大S多麼愛對方」。

大S於2010年在安以軒的生日派對上與汪小菲一見鍾情，一個月後就訂婚，同年年底在北京領證結婚，隔年3月在海南島舉辦盛大婚禮，事後眾人在《康熙來了》聊婚禮細節，笑稱是史上最鬧的一場婚禮，戶外儀式時強風差點吹走大S的婚紗，Ella還把劉謙推下游泳池，網友則說：「終於理解大S為什麼每次說起婚禮，都說自己到後半段一直在發脾氣，大喊要拿槍和警棍教訓不聽話的來賓」。

而大S後來坦言自己想要的婚禮其實只是好好跟家人吃一頓飯，為了完成汪小菲的願望才願意舉行奢華婚宴，汪小菲則對此發文，自認欠大S一個溫馨婚宴，希望能重辦一次屬於兩個人的婚禮，沒想到大S沒被感動，反而打槍汪小菲，直言：「萬萬不可」，笑翻眾人，但如今看來也可見兩人想法確實不同調。

近日，具俊曄上韓國節目公開和大S結婚照片，據《鏡週刊》報導，大S穿的婚紗是RACHEL GILBERT，要價約3.5萬台幣，高跟鞋則是Sergio Rossi，價格約2萬台幣，算算大S這次禮服花費不到6萬元，引來大陸網友說：「當年汪小菲沒有幫她實現的，如今具俊曄都完成了」、「這次從頭到腳1萬2千元（人民幣）搞定，可見大S多麼愛對方~」、「大S終於可以做自己了」。