今天足球界傳來驚人消息，和已逝世阿根廷傳奇球星馬拉度納(Diego Maradona)有關，阿根廷法院決定起訴他的8名醫護人員，依過失殺人罪接受公開審理，其中人員包括當時被質疑有醫療疏失的盧克(Leopoldo Luque)，若他們最後被認定有罪，將面臨8至25年監禁，審判預計從2023年底或2024年初開始。

Eight doctors, nurses and a psychologist who cared for football legend Diego Maradona will be tried for homicide. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2022

馬拉度納2020年11月25日因心臟病發作離世，享年60歲，屍檢報告指他為自然死亡，不過他的家人質疑私人醫師盧克有醫療疏失，並對此提告，阿根廷司法部門則開始進行調查，此外還包括其他7名人員，內有精神科醫師、心理學專家、臨床醫師、2名護士和2位護理員，如今檢察官認定他們有管理不善等問題。

馬拉度納2020年11月11日接受頭部手術，之後在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯住所休養，卻在10來天後於當地去世，靜養期間盧克還對外表示他恢復狀況良好，才引起家人質疑。據日前調查報告顯示他去世前12小時有反應身體不適，但醫療團隊疏忽此情況，法官認為若他們若密切注意，有機會避免心臟病發作。