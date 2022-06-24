英特爾周四發布聲明表示，取決於美國國會如何處理《晶片法案》（CHIPS Act），英特爾選址在俄亥俄州哥倫布市郊、目前處於興建初期的大型晶片廠可能縮小規模或延後建廠工作。

該消息對英特爾股價影響不大，周四微漲0.08%，成為唯一收高的主要晶片股。

英特爾在今年1月宣布這項投資，將成為多年來美國半導體製造最重大的擴張計畫。英特爾估計這座新廠的建造成本可能高達1000億美元，並承諾初步將投資200億美元。

英特爾發言人在聲明中表示，我們很高興要在俄亥俄州開始興建一座尖端的半導體製造廠，並感謝州長Mike DeWine、州政府和我們在俄亥俄州所有合作夥伴的支持。正如我們在一月的公告中所言，我們在俄亥俄州擴張的範圍和速度主要取決於《晶片法案》提供的資金，然而該法案撥款的動作比我們預期更慢，我們仍然不知道這項法案什麼時候可以完成。現在國會必須採取行動，我們才能以我們長期為俄亥俄州和我們其他項目設想的速度與規模向前邁進，助美國半導體製造業重拾領導地位，並建立更具韌性的半導體供應鏈。

一名發言人接受媒體訪問時表示，英特爾仍將推進今年早些時候宣布的200億美元投資案，但如果《晶片法案》無法獲得國會通過，那麼整體達1000億美元的投資案則不確定能否進行。

該發言人並表示，俄亥俄州廠仍然排定於今年秋季動土開工。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周四將赴華府，與國會議員討論這項法案。

美國《晶片法案》早在去年夏天就獲得參議院通過，但迄今仍未完成立法程序。

英特爾在俄亥俄州興建高階晶片廠的計畫內容，即包括依據《晶片法案》從美國政府獲得補貼。這項法案旨在提供520億美元鼓勵美國國內的半導體製造和研究。

目前大多數高階尖端晶片都在台灣和韓國製造，美國官員表示，擴大在美國和歐洲的半導體製造能力對國家安全至關重要。