S-70C機工長劉尚鈞家屬放棄急救「留一口氣回老家」 稚女輕喊：爸爸回家了

海軍S-70C反潛直升機22日下午訓練時發生重落地意外，導致4名軍士官輕重傷。其中傷重的機工長劉尚鈞全身2至3度燒燙傷，面積約90至95％，，昨深夜傳出家屬忍痛放棄急救，於深夜11點01分宣告不治。一路與劉尚鈞共事同袍，也紛紛忍痛PO文悼念，回憶劉尚鈞曾是迷倒女生的暖心大仁哥，更是繼受賞識，向來扛起苦差事的盡責好學弟。

劉尚鈞的劉姓同袍在臉書PO文悼念寫下，「阿仁（尚鈞）下部隊我們一路走來從屏東S-2T到左營S-70C，記得我們總是見面時都會閒聊20年是否要退伍的話題，你總是要我陪你多待個幾年，怎這次你卻自己偷跑了。

S-70C機工長劉尚鈞殉職，同袍紛紛上網淚悼「最愛的大仁哥」，表示他擅領導受賞識。( 民眾提供／林瑞益高雄傳真）

同袍哀痛地說，「出事的當天，我可沒拋棄你，並主動要去照顧你，當半夜兩三點，你忽然病情嚴重需裝上葉克膜，一整晚到此時，都還無法接受你的離開，我跟小豪緊張到不知所措，但仍冷靜的幫你打理家人的安頓，直到今晚送你最後一程，如今你不痛了，也卸下軍裝，兄弟我也潰堤到眼淚不聽使喚，但你仍是大家最愛的阿仁，也是迷倒反大女生的大仁哥，好好休息吧，你辛苦了。」

另一位女性同袍也發了一篇追思文回憶到，「二十年前，你叫正仁，帶著一身洗不掉的菜味，叫我學姊；二十年後，我只能默默的回想你，再無「以後」。初次見面，潔白無瑕的你顯得一臉無害，連笑都有點傻，幹盡了最雜、最賽的差，跑腿都能跑得有聲有色，清水溝也是清得與眾不同，以致即便出錯，那幫鬼化身的學長仍充滿愛憐的幫你們擦屁股⋯⋯「學長，沒問題，交給我們」，當學弟，你們向來很會。」

洪姓學姊不捨的說，「也因為太出色，那神來一勾，你離開了S2，調去了70。同仁說你「極受賞識」、「當了總班」，再再印證了你的擅於領導，讓我再叫你一聲「正仁」。