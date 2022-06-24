屏東60歲張姓婦人掉進詐騙集團「假檢警」電話詐騙陷阱，犯嫌以她個資遭「販毒集團」盜用涉及重大刑案為由，要求交付48萬給檢察官作擔保，不然就會被管收坐牢，正準備匯款時，所幸員警苦口婆心勸說，才為她保住大筆積蓄。

警方指出，婦人被假檢察官電話恐嚇，心裡非常恐懼，22日依對方指示至台銀屏東分行辦理領款時，因在櫃檯前雙手不斷發抖，神情十分緊張，而引起台銀行員注意，並通報派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。

婦人堅持這絕對不是詐騙，是家裡裝修房子要用的錢 並怪警察管太多，保七員警與台銀人員一面拖延領款程序，一面想辦法與婦人的女兒聯繫，女兒說根本就沒有要裝修房子這件事情，表示十分驚訝。

婦人在與女兒對話過程中，依然堅持沒被騙，但在對話中員警突然聽到婦人說了一句「偵查不公開，不要再問了」，馬上交代行員千萬不能讓婦人領款。

警方表示，詐騙集團所假扮的警官交代婦人必須遵守「偵查不公開」原則，絕對不能和別人說這個錢是要交給檢察官的，不然會罪加一等，婦人十分害怕，所以堅持這48萬元是要裝修房子之用。

保七員警與台銀行員不斷拿出案例向婦人勸說，一定要相信眼前警察，而不是電話中的警察，在1小時馬拉松式的勸說下，婦人才恍然大悟這是一場假檢警的詐騙，十分感謝保七員警與台銀行員的幫忙，全案已將相關資料交由轄區派出所，繼續追查幕後詐騙集團。