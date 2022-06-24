每到夏天，蚊蟲容易大量孳生，因此許多人從事戶外活動時，都會選擇穿長褲長袖，或是狂噴防蚊液。日本近日一款防蚊的「大蜻蜓」造型商品引發討論，只要將它別在衣物或背包上，就有驅趕蚊蟲的效果，就曾有一名網友發文透露，先前戴「大蜻蜓吊飾」去釣魚，期間都沒有被蚊蟲叮咬，讓他直呼非常有效。

綜合日媒報導，一名網友@kamata4510471經常去山澗釣魚，但夏天山上蚊蟲多，導致他經常被叮得滿頭包，經過釣具店時，發現店內賣一款具有驅蚊功效的蜻蜓別針，以「無霸勾蜓」作為造型外觀，出於好奇便買了下來，豈料一整天下來後，他確實沒有被叮，讓他驚呼很神奇，並將此事分享至推特，引發討論。

蜻蜓防蚊神器的廠商受訪表示，他某日至東北地區釣魚時，遇到一名在山裡採可食用植物的當地人，發現他的帽子上綁了一個黑黃相間的繩子，長約10公分左右，感到非常好奇，因此詢問其作用，對方說是為了模仿「無霸勾蜓」的身體紋路，有驅趕蚊蟲的作用，由於不可能真的殺死無霸勾蜓作為裝飾，才會用繩子代替，他也因此從中獲得靈感。

廠商提到，無霸勾蜓體型很大，會獵食空中的昆蟲，該件驅蚊神器就是利用昆蟲躲避天敵的特性，讓蚊蟲誤以為遇到無霸勾蜓，因此最好要將其配戴在顯眼的地方，到了晚上由於光線不佳，所以效果就會減弱，而且它沒有使用藥物和電力，所以非常環保，兒童也能放心使用，於2018年左右開始販售，在釣魚界非常知名，甚至常常賣到缺貨。

不過有專家則表示，蚊蟲不只看到無霸勾蜓會閃避，就算遇到大型蝴蝶和蚱蜢也會躲開，蚊子在躲的應該不是無霸勾蜓模型，而是正在移動的大型物體，例如人類，認為人類若是停下活動後，依舊還是會被蚊蟲叮咬，除非產品裡放有驅蟲的藥物，要不然效果其實非常有限。