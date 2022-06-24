高雄夏天降落旗津，擁有陽光、沙灘、涼爽海風的旗津，正在向全國旅客招手！近日旗津大街掛上滿滿的漁旗，而旗津天后宮旁的空地更是出現兩座精美沙雕，一座是少女騎著鯨魚，以「騎鯨」代表旗津，另一座則是法國鬥牛犬握拳配上「一起挺旗津」的字樣，一旁設有親子戲沙拍照打卡區，正式向大家宣告「2022旗津黑沙玩藝節」及「高雄啤酒嘉年華」，即將於7月9日及7月16日分別盛大登場，高雄市政府觀光局將聯手在地商圈、旅宿及特色商家，共同打造猶如蘇美島的歡樂節日氣氛，讓全國旅客輕鬆享受海島的異國風情！

旗津大街上飄揚的漁旗是結合在地產業「高雄印染廠」製作，125面漁旗不只壯麗，也為商圈點綴豐富色彩，已吸引不少遊客停駐拍照打卡，另外以少女「騎鯨」代表旗津的沙雕圖案，則是出自於知名音樂作詞兼製作人許常德的創意設計，從小就是旗津天后宮媽祖的「契子」的他，希望全國民眾多來旗津吃美食、吹海風，享受渡假的心情；旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，「感謝市府支持旗津，很開心街上多了許多漁旗，不只密度高特別有存在感，大尺寸的漁旗更顯得有份量，這是旗津真正的樣貌，而黑沙玩藝節及啤酒嘉年華能在旗津舉辦，將為在地商圈帶來大量的觀光人潮，這也是商圈樂見的！」

觀光局表示，「2022旗津黑沙玩藝節」以動物狂歡派對為主題，動物園裡可愛的明星動物沙雕藝術展，即將於7月9日在旗津海水浴場與大家見面，也為即將重新開園的動物園做暖身。另為營造海島度假氛圍，現場再設置沙灘陽傘、網美躺椅及裝置藝術打卡點，保證唯美浪漫讓大家有如置身國外，來到旗津變身網美網帥美照拍不完。週末假日還有親子族群最愛的小小沙雕師、趣味運動會、實境解謎、特技風箏表演和熱血陽光沙灘排球等活動，旗津的夏天洋溢歡樂笑聲，適合全家出遊。

觀光局進一步說明，舉辦多年的「高雄啤酒音樂節」一直都是許多人夏天必參加的活動，但近兩年因疫情而停辦，為帶動旗津觀光發展，觀光局今年率先舉辦「高雄啤酒嘉年華」，從7月16日至8月13日止，連續5個週六都會在旗津舉行不同的主題活動，並與深受海內外旅客喜愛的旗津沙灘吧合作，放大派對主題，從海鮮、啤酒到夜晚的Party，讓大家度過最chill的旗津夜晚。