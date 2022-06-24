岡山區魚市場一帶因地勢相對低漥，且既有側溝無銜接下游排水路，致豪大雨時易有積淹水發生。高市水利局動支新台幣520萬元進行排水改善工程，工程4月完工也通過梅與考驗。

岡山魚市場為嘉義以南主要養殖魚類交易場所，也是高屏地區唯一的消費地魚市場，銷售市場包括台南、高雄、屏東地區，因毗鄰岡山肉品市場、家禽市場，3個批發市場形成產業群聚效應，為南台灣最重要禽畜漁產批發中心。

水利局今天新聞稿表示，由於因地勢低窪且匯集鄰接農業區水量，既有排水溝排水有宣洩不及情形，民國109年豪雨期間造成道路積淹水影響人車通行。這次改善工程增設排水箱涵及明渠，將魚市場一帶地表逕流與區內排水收集後排往五甲尾排水，降低當地淹水情形。

水利局市區排水二科表示，排水工程兼顧生態環境考量，明渠形式採植生格網護坡，相對降低工程造價及減少對景觀衝擊，4月分工程完工後歷經已梅雨期間考驗，發揮應有排水功能。（編輯：孫承武）1110624