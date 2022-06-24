櫃買興櫃市場22、23日連兩天5檔新股掛牌後，今（24）日接續有安美得生醫（7575）掛牌興櫃一般板，也是本周第6檔興櫃掛牌股，每股掛牌價為60元。

本周興櫃新股密集掛牌，22日有達發科技（6526）、浩宇生醫（6872）2檔掛牌興櫃一般板，以及高福化學（4773）掛牌興櫃戰略新板；23日有坦德科技（6867）、全福生技（6885）2檔掛牌興櫃一般板。24日安美得生醫掛牌興櫃一般板，產業別是生技醫療業，主辦券商為第一金證券。

根據櫃買中心資料顯示，安美得生醫主要從事高階傷口敷料相關產品之研發、製造、行銷及販售，同時亦代理銷售國內外具專利保護之創新藥品及高階醫材。該公司2021年營收5億5,910萬元，稅後盈餘4,973萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.49元；自結今年前4月營收2億710萬元，稅後盈餘1,875萬元，EPS0.94元。