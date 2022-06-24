由於近日前超馬好手林義傑及其公司涉及版權訴訟，評估影響公益形象，基隆市政府23日晚間宣布，取消擔任原訂7月舉行的綠能馬拉松指導單位，並請主（承）辦單位評估停辦事宜。主辦單位也發布了賽事取消聲明，退回報名費，但完賽物資仍將寄給參賽者。

基隆市府表示，近日綠能馬拉松代言人林義傑及所屬真相智財顧問公司涉入版權法律訴訟之爭議事件，社會負面新聞大幅報導，重創公益形象，市府屢獲民眾反應林義傑形象已不適任馬拉松代言人及要求主（承）辦單位停辦及退費。

另一方面贊助單位財團法人寶佳公益慈善基金會及寶晶能源股份有限公司，也主動找上基隆市府，表達不續贊助該活動，並要求主（承）辦單位全權負責停辦及退費事宜。

基隆市府綜合上述因素，取消擔任綠能馬拉松活動指導單位，已請主（承）辦單位自行評估停辦訂於7月2日在基隆辦理的綠能馬拉松活動，並由主（承）辦單位自負全責及妥處退費事宜，以維護民眾及贊助單位權益。

主辦單位也在官網發表聲明，表示23日臨時接獲基隆市府決定，在錯愕之餘僅能黯然接受，取消賽事，並將報名費全額退還跑者，另，相關完賽物資仍會寄給跑者，提供一直參賽者留念。