台股加權指數24日開在15,232.34點，權王台積電（2330）開在489.5元，大型權值股包括聯發科（2454）、聯電（2303）、面板三虎、貨櫃三雄，早盤都跌深反彈，元宇宙概念股、車用概念股、生技概念走勢亦顯強勢，多頭吹起反攻號角，台股早盤漲勢擴大，上漲逾170點。

美股23日上漲，科技股漲幅較大，因十年公債殖利率連續第兩天下滑，並創下兩周以來新低。

道瓊工業平均指數23日終場上漲0.64％（194.23點）、收30,677.36點。

那斯達克指數上漲1.62％（179.11點）、收11,232.19點。費城半導體指數下跌0.65％（16.97點）、收2,602.74點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，指數破底，在低檔震盪，短中期均線全面下彎，技術指標轉弱，呈弱勢整理格局。

以中小型股為主的櫃買指數沿著5日線向下整理，創波段低點，區間以180點～190點來看待。美元指數在104附近整理，聯準會（Fed）如果加強緊縮力道，強勢美元可能持續，未來動向要持續觀察。新台幣趨貶、費半指數低檔震盪，觀察大盤何時價跌量縮、利空鈍化，作為盤勢強弱參考。

電動車族群逆勢走強，觀察股價站在月季線之上且外資買超股，包括裕隆、堤維西、東陽、高力、帝寶。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。