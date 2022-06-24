電價7月漲定了！經濟部電價調整方案下周將拍板，可能朝著調高用電大戶的電價，民生電價可能小漲或不漲。財信傳媒董事長謝金河表示，電價上漲，假如是一張試題，從答題的企業主，可以窺見他們的內心世界。他認為，過去油價、電價上漲是非常敏感的政治問題，但非常時期，就必須有負責任的政黨及政治人物出來承擔。

謝金河在臉書發文彙整四位大老闆對漲電價的看法，除了林伯豐，都支持電價上漲。

第一個表態的是剛剛卸下工商協進會理事長的台玻董事長林伯豐，他警告若只漲工業用電，最大用電大戶台積電一定會出走。林伯豐一向站在政府對立面，面對電價上漲，他第一個表示反對。

第二個是辭掉工業總會理事長的王文淵，在南亞科新廠動土典禮儀式上，被問到漲電價，台塑會不會出走？這個時候，王文淵發揮大智若愚的臨場反應說：「台灣是一個島耶，我要去哪裡？一出走就掉入海裡！」意思是他們不會走，對於漲電價，他樂觀其成。

三是台泥董事長張安平，一向是智多星，這次漲電價，他舉雙手贊成，而且，他讓數字說話，台泥國際把全球主要國家的工業用電價與民生電價完整比較，他說台灣的電價已是全世界數一數二最低的國家，像德國工業用電每度從10.6調高到14.2元，義大利從7.6調高到9.8元，台灣只有2.56元，歐洲的電價是台灣的四倍，但大家都接受。張安平認為適度調高電價才能提升能源效率，他算是最理性，也是最用功的企業主。

第四個是太陽光電協會理事長，也是環球晶董事長徐秀蘭，她主張產業用電必須做適當調整，她也支持電價上漲。

謝金河表示，日前台電董事長曾文生告訴他，現在每一度電，成本是電價的一倍，當石油、天然氣和燃煤價格大幅上漲，台電及中油只能把虧損往自己肚子吞。「台電今年前5月已經虧損超過500億，電價不漲，受益最多的是像台積電的大戶，形同全民幫忙買單，這個現象該是思考如何完善電價費率的時機。」

謝金河說，過去，油價、電價上漲是非常敏感的政治問題，但非常時期，就必須有負責任的政黨及政治人物出來承擔。