保留最後一張包年制的海外突發疾病保障。南山人壽表示，26日之後停售其安心、陪童旅行海外突發疾病附加條款，與商務旅行團險，但若是常出差或打算出國留學者，南山有留一張「隱藏版」一年期海外旅平險「海外暢遊」，仍有海外突發疾病住院日額及急診保障。

南山人壽停售的海外突發疾病附加條款是一般旅平險附加的，即最長可投保180天，但一般出國旅行或短期出差者，都是依天數投保，例如去日本10天，保額1千萬元，附加海外突發疾病，保費大約1,200元，若在海外急症要進醫院，就有保額10％的保障，即住院理賠最高100萬元，但日本、紐澳加1.5倍，美加與歐洲是3倍，即最高300萬元，急診或門診是保額的0.1％，即1萬元，日本、紐澳、美、加、歐洲一樣再乘倍數。

且因同一海外突發疾病返國後繼續治療，採實支實付，採保額的1％，上限10萬元。

考量承保風險及可以預約3個月後的保障，南山人壽決定停售這些短天數的海外突發疾病附加條款，但保留唯一一張一年期的海外意外險還有海外突發疾病保障。

這張保單15歲以上到65歲都可以投保，且可續保到75歲，最低保額200萬元，最高可到2千萬元，海外突發疾病保障是住院日額，為保額的0.2％，如保額1千萬元，海外突發疾病住院一天就是2千元，日本及紐澳一樣1.5倍、美加與歐洲3倍，也就是一天最高6千元，門診亦是保額0.2％。

這張保單就是要「包年」，適合要去海外留學或一年內將頻繁出國差旅的商務人士，1千萬元一年保費約8,789元，大約是10天短期旅平險的7倍，若是長期待海外就划算。

南山人壽表示，保留這張保單是估算目前承保風險仍不大，留給有留學需求者及經常海外出差的商旅人士可投保之用。