新北市消防局緊急救護科專員蔡三榮。/新北消防局提供

恩恩爸爸昨(23日)在臉書貼文表示，他認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，但新北市府消防局提供的救護紀錄表是電腦打字且寫著血氧「無法測量」，希望市府提供手寫救護紀錄提供比對，但新北消防局解釋，當時所謂的血氧值80是家屬向救護人員提供的，但在救護車上是測不到血氧值。

新北市消防局針對恩恩爸要求手寫救護紀錄的要求，提出回應表示，新北消防局因應無紙化，已於108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式。

經查證，救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，因此救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。

消防局還特別呼籲，請外界勿以訛傳訛的訊息打擊第一線救護同仁士氣。

恩恩的爸爸在臉書貼文表示，恩恩到院時血氧剩下80，除消防無線電的通報外，並沒有任何佐證資料；因為，他從新北市府消防局拿到的「救護紀錄表」上，生命徵象欄位是空白的。

恩恩爸表示，這幾天他看了幾位專業醫師，包含法醫高大成對血氧剩下80的論述，了解到因為缺氧而在等待過程中因慢性缺氧造成肝腎的損傷，並造成更嚴重的腦傷，令他深感難過和痛徹心扉的難受。

恩恩爸認為，「恩恩到院時的血氧濃度，跟送醫延誤這件事有很關鍵的關聯」。但是比對消防局給他的救護紀錄表，才發現血氧值寫「無法測量」，而且這份報告是電腦打字的，應該還有一份現場的救護紀錄，記載關鍵的數字，這也是他還原就醫狀況的重要資料。