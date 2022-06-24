睽違12天，衛福部長陳時中終於要回到他最熟悉的疫情記者會，今天下午2點親自主持，說明疫情及防疫作為。陳時中上次主持記者會，已經是6月11日的事了，他12日快篩陽性宣布確診，開始居家隔離7天，這段期間雖解隔，但快篩仍兩條線，記者會委由羅一鈞、莊人祥負責。

外界盛傳民進黨將徵召陳時中參選台北市長，他今日出席記者會，身體狀況及生涯規劃，肯定成為媒體焦點。

已有消息指出，若指揮中心把新冠肺炎降為第4級傳染病，則指揮中心可順勢解編，陳就能離開指揮官的位置，並辭去部長一職，專心投入選舉。