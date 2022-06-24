電價費率審議會下周一（27日）召開，台電已提數個電價版本送審議會討論，決定接下來的用電收費政策，外界也關注是否會調整。經濟部長王美花昨（23日）表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，漲幅由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨走上街頭詢問民眾對於「電價漲定」的看法，不少人都砲轟「當然是反對，什麼都在漲，已經沒有辦法活下去，電還要再漲」。

《盧秀芳中天辣晚報》昨走進菜市場詢問民眾對於「電價漲定」的看法，不少店家都說、「怎麼會贊成?」「不行漲價，生意就不好了，現在時期還漲價，老百姓快要倒」。

進一步詢問民眾「贊成電費調漲？」不少市場店家都說「現在生意已經不好，再漲，無奈兩個字」；還有民眾說「這樣太不合理」、「電費很貴，我們都不敢開冷氣」、「最重要不要缺電」、「大家日子過得很辛苦，最好不要調漲」、「薪水也該漲，電價也該漲」；但也有人認為「要合理調漲，已經多久沒調」、「應該要漲價」、「使用者付費呀」。