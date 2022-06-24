台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，將在明天展出，由於展覽中有逼真的殭屍，引來不少宗教團體撻伐，並喊話此展該停辦，因為不僅對人的身心靈沒有幫助，甚至還可能得罪神。對此，醫師姜冠宇確認為這個展覽很有意義，因為要讓孩子學會善終慎終、入土為安的重要，就不能總是避談死亡，且若只看天堂不看地獄，孩子要怎麼學會辨認是非？

醫師姜冠宇昨在臉書發文表示，殭屍展很有意義啊！人變壞人是因為不爭氣、屍變殭屍則是因為多口氣。不展覽殭屍與鬼魂，只會一昧的逃避死亡，這樣要怎麼教導孩子善終慎終、時間到了就放手與入土為安的重要性。

姜冠宇也說，只看天堂，不看地獄，又怎麼會有辨識大是大非的基礎能力呢？避談死亡是一件很嚴重的事，其實要推動安寧，就必須要談！事實上，現在大多數的安寧病房團隊中都有宗教師，就是要補足醫學專業上無法解釋人對死後世界的認知。

貼文引起網友討論，「木乃伊展都在看了，真的不懂外國的月亮比較圓的人」、「人比鬼還可怕」、「無知最可怕」、「這些只是一種文化資產，國外那些嗜血獵殺的活殭屍才可怕」、「窮比鬼更可怕」、「萬聖節孩子扮鬼也玩得那麼開心」。