新修正的道路交通管理處罰條例，對於酒駕加重罰責已於今年3月31日上路，淡水警分局於新制實施後即針對淡水、三芝地區易酒駕、易肇事路段加強攔檢稽查，統計本年度迄今共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件；為遏止酒後駕車行為，淡水警分局將持續嚴格交通執法，以保障民眾通行安全。

警方表示，修法新制已提高罰責，包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯可公布姓名、照片等，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元，另外車主明知駕駛人酒駕而不禁止駕駛者，比照酒駕初犯同罰並吊扣車輛牌照2年。

近日淡水地區也發生一起嚴重的酒駕車禍，本月21日凌晨29歲女子林筱路酒後竟駕車上路，結果撞死一名交管臨時工，10年內三度酒駕也引起社會公憤，事後不僅遭移送法辦，檢方更聲請羈押後獲准，同車的女子也被警方依連坐罰規定，裁罰最少6000元。

警方指出，酒後駕車已是國人最深惡痛絕的行為，違規駕駛往往貪圖一時之快及僥倖上路釀成嚴重的交通事故，不僅造成民眾無辜的傷亡、家庭破碎、財產損失，甚至付出難以估算的社會成本，淡水警分局為貫徹「酒駕零容忍」的執法決心，將持續交通執法取締，並且加強交安宣導，杜絕違規者僥倖心理。

淡水警分局表示，除持續展現打擊酒駕決心，更高度重視員警與民眾的防疫安全，要求執行酒測時務必落實相關防疫措施，也再次地提醒民眾，酒後除應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」或「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意隔日之宿醉仍會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力。

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