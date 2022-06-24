分科測驗即將在7月11、12日舉行，大考中心今(24)日說明防疫措施，指出作法大致上與學測相同，不過首度開放輕症或無症狀且居家照護等確診考生，安排在全國20縣市居家照護考(分)區應考。至於居家檢疫、居家隔離及自主防疫等考生，則在一般考區內隔離試場參加考試。

大考中心主任周兆民今日說明分科測驗防疫管理做法，首先提到今年共有2萬9083人報考，其中又以報考數甲1萬8544名考生報名最多。

而在考場管理方面，周兆民指出，主要做法比照今年度的學測，除了每間試場人數降載，從42人降為36人之外，也不開放親友陪考，並且進入考場要先量測體溫，在考場需要全面配戴口罩，午餐則使用隔板，考(分)區每日會在考試完畢後進行清消。

周兆民也說，首度在分科測驗開放輕症或無症狀確診考生應考，並且大考中心將在在全國共20縣市設置居家照護考場，考生座位間距採至少2到3公尺，同時也會與一般考場有所區隔，不會和一般考生混考。在考試過程不得飲水，如身體出現不適，得立即向考場人員反映。

周兆民提醒考生，從7月4日到考試當天，如果考生被列為確診或居家檢疫、居家隔離、自主防疫，必須到大考中心網站分科測驗試務專區「COVID-19 自主填報專區」填寫相關資料，若未主動通報被查獲，則取消資格且不予補救。

在交通方面，周兆民說，居家檢疫、居家隔離、自主防疫、居家照護考生，若要前往應試地點，請依照指揮中心最新規範，考生得以同住親友1位人接送到考場，或搭乘防疫計程車，但當日結束後應立即返回居住地，且請勿自行騎車或步行前往。