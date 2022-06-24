中國外交部亞洲司司長劉勁松23日會見蒙古駐華大使巴德爾勒，就中蒙關係及共同關心的國際地區問題友好深入交換意見。劉勁松指出，近來有關國家推「印太戰略」動作頻頻，面子和裡子都很醜惡；相信蒙古等中國近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

劉勁松指出，中蒙是搬不走的近鄰、分不開的夥伴、拆不散的朋友。正如王毅國務委員兼外長日前與蒙古外長巴特策策格通電話時指出的那樣，國際局勢越是動盪，中蒙作為近鄰越要加強溝通，增進互信，深化合作。中方十分重視蒙方合理關切，在力所能及範圍內予蒙方經濟民生建設最大支持幫助，確保口岸通關能通盡通、鐵路運輸能運盡運、急需事項能辦盡辦。

他表明，蒙古諺語講「人的醜惡在心裡，蛇的醜惡在外表」，近來有關國家推印太戰略動作頻頻，策動地區格局軍事化、陣營化、意識形態化，針對性、欺騙性和危害性很強，面子和裡子都很醜惡。希望並相信蒙古等中國近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

巴德爾勒表示，在兩國領導人的引領下，蒙中各領域交流合作扎實取得成果。中方的寶貴支持為蒙經濟社會發展發揮了重要作用，對此衷心感謝。蒙方高度讚賞並支持中方提出的「一帶一路」倡議和全球發展倡議，認為這些倡議有利於促進全球公平正義和可持續發展。蒙方願與中方加強溝通合作，落實好兩國領導人達成的重要共識，推動兩國關係邁上新台階。

巴也強調，蒙方恪守蒙中雙邊文件精神，不會參加任何針對中方的軍事政治聯盟，也不允許任何第三國利用蒙古領土損害中方主權和安全。