美國聯準會帶頭升息打通膨，引發大宗商品價格全面撤退，包括「黃小玉」、棕櫚油等重要食品上游原料價格皆從高點回檔，食品業者認為穀物價格差不多已到頂，不過包括運價、匯率等，影響食品廠成本的因素相當多，第三季漲價壓力仍然相當大。

「黃小玉」價格回檔，黃豆周五（24）最新報價跌破每蒲式耳16美元，比6月初的高峰17.7美元回檔近一成；玉米價格來到每蒲式7.4美元，比起4月底的高峰8.2美元，同樣回檔一成左右。而小麥價格跌落9.4美元，比起俄烏戰爭爆發3月初最高飆上14.3美元，回檔幅度將近三分之一；棕櫚油價格本周最低來到每噸4,688馬幣，相較三月初最高衝上8,700馬幣天價，更是已接近腰斬。

法人分析，這波食品原料回檔，一方面是反應美國帶頭打通膨，市場預期未來需求可能減弱。

二方面，各國央行接力升息或縮表，使流入商品市場的資金可能枯竭，造成大宗商品價格全面回挫，不只「黃小玉」，包括鐵礦砂、甚至國際油價，最近也都出現明顯回檔。

不過大成集團副總裁韓家寅分析，雖然穀物價格看起來差不多已經到頂，但包括運價、匯率等，影響食品廠成本的因素相當多，第三季漲價壓力仍大。

由於原料從採購到使用會有時間差，韓家寅表示，目前看到7、8月的原料成本還在繼續往上走，壓力並不會馬上解除。另外像是港務局最新通知，因應物價波動，國內港埠業務費擬調漲10％；外加今年以來新台幣大貶，兌美元匯率從年初27.7，貶到現在29.8，貶幅約7.5％，這都會造成原料採購的負擔加重。

卜蜂董事長鄭武樾也說，根據公會統計，因為運價提高，像是黃豆、玉米每公斤進口成本就因此增加2元，相較之下，雖然今年上半年國內飼料價格漲了三波，但合計上漲1.8元，連運費增加都沒辦法cover，漲價壓力仍然相當大。