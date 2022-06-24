大雪山步道旁林木樹根遭切鋸。(東勢林區管理處提供)

警方從嫌犯後車箱翻出扁柏贓木，人贓俱獲。(東勢林區管理處提供)

東勢林區管理處會同和平警分局雪山派出所攔查盜伐嫌犯。(東勢林區管理處提供)

台中大雪山林道或步道旁近年來發現多起樹根及倒木遭切鋸情事，今年初，東勢林區管理處一名女性森林護管員，巡視途中發現可疑人車，機警埋伏並連繫和平警分局雪山派出所，成功攔查呂姓男子，並在車廂起出6塊台灣扁柏贓木及1支手鋸，人贓俱獲，依法送辦。

台灣山區森林資源豐富，時有山老鼠覬覦國有林地內珍貴林木，近年，東勢林區管理處於所轄大雪山林道或步道旁發現多起樹根及倒木遭切鋸情事，立即責成森林護管員加強巡查。

今年初，東勢林區管理處鞍馬山工作站一名女性森林護管員於巡視途中，發現大雪山林道有可疑車輛，車內人員長時間逗留並假裝準備爬山用品，為降低男子警戒心，護管員機警將公務車駛離現場，並徒步返回林道查看，發現人員已進入距林道400公尺處正進行切鋸作業。

護管員當下立即通報雪山派出所，並埋伏於林道轉角，待男子發車準備離開即進行通報，並由該轄區另一名巡視員會同雪山派出所員警於林道狹窄處成功攔查該車輛，於車內翻出6塊台灣扁柏贓木及1支手鋸，人贓俱獲，贓木共重18公斤，全案已移送檢方偵辦。

東勢林區管理處表示，近來發現大雪山林道或步道旁部分樹根及倒木遭切鋸搬出，多屬小型竊取案件，雖或有民眾是因好奇心或為私人收藏而進行切鋸，但無論砍伐數量多寡，只要鋸切生立木樹瘤、樹根及砍伐、盜挖生立木植株等，都會危害自然生態與珍貴景觀資源，皆屬盜伐犯罪行為，若竊取紅檜、台灣扁柏及牛樟等貴重木，更可加重其刑至二分之一。

東勢林區管理處強調，盜伐熱點除由森林護管員加強巡視，亦於林間裝設紅外線照相機進行監測，請勿心存僥倖，台灣山林資源豐富，呼籲民眾共同守護，若發現疑似盜伐行為，可以撥打保林專線0800-000930，也可以搜尋LINE官方帳號「山老鼠雷達站」，加入並通報，共同保護台灣美麗山林。