香港商人謝錫璋受中共情工人員指派來台，吸收退役空軍少將錢耀棟、退役中校魏先儀在台發展組織，陸續接觸前空軍上將張哲平等多名高階將領 ，以招待赴大陸或國外旅遊、餐敘、球敘，期間安排陸方情工人員見面拉攏，意圖刺探我軍事、政治情報，台北地檢署24日依《國家安全法》發展組織罪起訴錢、魏2人，並對謝男發布通緝。

檢方因魏先儀認罪，請求法院減輕其刑；另錢耀棟一度認罪，事後翻供，供詞反覆，認為錢貪圖餐敘、球敘等小利，多次為大陸情工人員安排與我方高階將領接觸，導致國家安全發生危險，請求法院從重量刑。

至於魏、錢2人接觸吸收的前空軍上將張哲平、妻子謝漢秋、前空軍中校黃瀚鋒、前陸軍上校呂慶良、前空軍上將沈國禎、少將陳孝華等人，檢方認定這些高階將領都未被成功吸收，發展組織未遂，僅是證人。

起訴指出，港商謝錫璋受中共軍方轄下的「廣東省海外聯絡辦公室」副處長周蜀新、官員陳路等情工人員指示來台發展組織，2003年來台參加海軍上將黎玉璽公祭，認識時任國軍公墓中校輔導長魏先儀，透過魏關係招攬昔日長官、退役同袍發展組織。

魏、謝於2012年以招待食宿、交通及球敘旅遊，邀約錢耀棟赴大陸廣東，由廣東省海外聯絡辦公室副處長周蜀新、官員陳路等情工人員陪同，成功吸收錢。

之後，謝、魏、錢男等人自2013年至2016年間再以餐敘、送禮、招待食宿、交通及球敘、旅遊等方找，陸續接觸前空軍上將張哲平及妻子謝漢秋、前空軍中校黃瀚鋒、前陸軍上校呂慶良、前空軍上將沈國禎、少將陳孝華等人，但沒有成功。

2019年謝錫璋另發展共諜組織，成功拉攏前海軍教準部綜合處長張培凝、海軍司令部計畫處上校組長何忠技等人，還一度計畫拉攏前海軍中將副司令申伯之未遂，高雄地檢署指揮國安站展開搜索，謝男因此離台迄今，分別遭高雄、台北地檢署通緝。