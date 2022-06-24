前年男子劉性良因缺錢花用，持刀闖入郭姓女子轎車副駕駛座，要脅對方開車至偏僻處再搶劫，郭女反抗，劉男企圖控制轎車卻意外暴衝，釀成路人1死1傷，最高法院駁回劉的上訴，考量他犯後自首經減刑後，依強盜致人於死罪將劉男判刑12年10月定讞。

2020年6月19日劉性良在新北市蘆洲區，見郭女獨自1人駕車在路邊臨時停車，副駕駛座上放置黑色皮包，竟持小型鐮刀開啟、闖入該車副駕駛座，持刀命令郭女駕車離開該處。

雙方拉扯間，小型鐮刀掉落在副駕駛座，劉性良以左腳跨至駕駛座踩下油門，使該車猛然急速前行及快速變換車道，令郭女受到極大驚嚇並深感恐懼，不敢再抵抗，劉性良即以此方式致使郭女不能抗拒。

劉性良駕駛竟為超車而逆向急行駛入對向車道，撞擊騎乘自行車順向行駛行經該處的陳女，復撞擊站立於該處附近之黃姓少年，致陳女當場人車倒地，黃姓少年則於撞擊車輛擋風玻璃後翻落在地，陳女死亡。

劉男見郭女已不能抗拒，遂取走郭女之皮包，並旋即逃逸，劉性良後來打電話向警方坦承強盜犯行而自願接受裁判。

一審新北地方法院及二審台灣高等法院都認為，本案犯罪事實雖已發覺，但尚不知犯罪人為何人，劉男向警方表明自首亦接受裁判，合於自首要件，減輕其刑，但審酌劉男素行不佳，且未與被害人及家屬和解，判刑12年10月，劉提上訴遭最高法院駁回確定。