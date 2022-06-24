揮別新冠疫情衝擊，中國5月宏觀經濟數據初現好轉，預計復產復工帶來的正向循環，逐步反饋在第3季經濟活動當中；與此同時，中國有別於其他歐美國家，所採取的貨幣政策、財政政策皆不同，中國政府持續採取刺激方案，對於陸股來說，有相當助益。富蘭克林華美中國A股研究團隊認為，陸股將分三階段，以「慢牛態勢」向上走升。

中國國家主席習近平已表示對於互聯網的監管將回歸常態化，中國網路金融巨頭螞蟻集團整頓改革也進入尾聲；網路遊戲審查部分，截至6月17日，6月份共60款遊戲獲得審查通過版號，加上電商與物流平台皆在上海疫情爆發期間的貢獻獲得當局相當的肯定，618電商更是盛大舉辦，上述種種跡象都顯示，北京當局正持續放鬆對互聯網公司的監管，預期沉潛已久、股價已大幅修正的騰訊、美團、京東等網路公司巨頭長線投資價值浮現。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，陸股所謂的三階段，分別是繼2021年第四季政策落底、2022年第二季市場打底，在疫情擾動過後的市場情緒修復期，2022年第三季有機會成為經濟打底的階段，從6月上海解封復工復產開始，中國A股行情也可望露出曙光，有望迎接下一波行情。

目前中國經濟雖在休養生息階段，但情況不會維持太久；未來股市行情結構，沈宏達認為，看好大消費、醫療保健以及受惠於雙碳政策的新能源車、太陽能等，此外，隨著北京當局政策對互聯網的監管放鬆，故也長期看好估值大幅修正的互聯網公司，也將分批布局。

富蘭克林華美投信表示，時序來到7、8月除了期待美中貿易關稅有望解除外，更是上市公司公布半年報時間點，投資人可審視在這疫情影響下，企業基本面是否良好。而沈宏達認為，具備領導地位的龍頭企業，才有足夠的現金流抵禦短期逆風且能快速重振旗鼓；將逐步集中在金融、食品與醫藥類股龍頭企業的配置，靜待財報公布期的短線波動後，迎接下一波行情到來。