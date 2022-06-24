經法院判決確定沒收的百萬製酒設備，彰化分署進行沒收物變價程序，訂於6月30日上午10時在分署3樓公開拍賣，35萬元起標。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

經法院判決確定沒收的百萬製酒設備，彰化分署進行沒收物變價程序，訂於6月30日上午10時在分署3樓公開拍賣，35萬元起標。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇葉姓業者原經營銅業公司，眼見製酒銷售有利可圖，2016年8月間另外成立酒業股份有限公司，雇用製酒師以食用酒精、香料調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒裝瓶，虛偽標示為進口酒出售，2017年12月被查扣，2021年4月判決確定宣告沒收，彰化地檢署5月託彰化分署進行沒收物變價程序

，訂於6月30日上午10時在分署3樓公開拍賣，35萬元起標。

法務部行政執行署彰化分署表示，這批經判決確定宣告沒收的一批製酒設備，包含白鐵空桶、蒸煮機、洗瓶機、充填機、輸送帶、貼標機等生產機具一應俱全，整批設備採合併拍賣，經訪價並參考專業鑑估價格後建議起拍價為35萬元，歡迎有想汰換老舊設備或擴廠需求的合法製酒業者或民眾參與競標。

彰化分署阮蕙芳執行官表示，葉姓負責人調製威士忌、高粱酒，卻虛偽標示為進口酒出售，涉犯刑法339條加重詐欺罪及食品安全衛生管理法第15條販賣攙偽或假冒食品罪，經彰化地檢署指揮彰化縣警察局和美分局、彰化縣憲兵隊於2017年12月間當場查扣製酒機具設備，嗣經彰化地方法院於2021年4月判決確定宣告沒收在案。彰化地檢署於今月依刑事訴訟法第473條囑託彰化分署進行沒收物變價程序。

彰化分署表示，這次拍賣的製酒設備存放在花壇鄉公司廠房，經現場履勘各項機具外觀大致完整。值得一提的是其中1台「貼標機」僅使用1年，依當時原廠未稅價即逾百萬元，且經鑑價報告機況近似新品，有興趣的製酒相關業者千萬別錯過這次撿便宜的好機會!彰化分署預計於6月27日下午2時至3時開放民眾現場觀覽標的物，詳細資訊及照片請參考分署官網動產拍賣公告或臉書，亦可逕詢承辦股乙股書記官。