女星許鈞鈞演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部本土劇，近期在八點檔《一家團圓》飾演奇葩小三莫妮卡，搶人老公的囂張行徑讓觀眾恨得牙癢癢，私下的她時常會透過社群平台和粉絲分享生活和穿搭，不過服飾風格多為甜美保守，今（24）日照常曬出一組穿搭照，卻被網友發現有2大亮點。

女星許鈞鈞今（24）日透過社群平台發文：「週末來點不一樣的，最近天氣熱到不行，衣服也越穿越少」，照片中一頭波浪捲造型，搭配粉紫混色的小洋裝，散發出優雅仙女氣質，她蹲在地上回眸一笑，正好將服裝的亮點展限出來，洋裝背面是兩塊薄紗綁成蝴蝶結造型，將光滑美背大方秀出，一轉到正面更不得了，許鈞鈞難得穿上深V造型，露出清晰事業線，甜美的同時兼顧性感，讓許多粉絲激動留言「可以追求許鈞鈞嗎」、「太美了」、「今天穿的很不一樣，公主風美到不行」、「鈞鈞太辣了」、「莫妮卡又要請大家眼睛吃冰淇淋了」、「這個身材太犯規了啦」

文末許鈞鈞直呼夏天臉蛋也要顧好，這兩天休假就去皮膚診所護膚保養，讓肌膚更緊實、拉提、縮小毛孔，難怪皮膚狀況超好，笑容充滿自信。而她在電視劇《一家團圓》中飾演女明星莫妮卡，為愛搶別人的老公，到手後還化特效妝，假裝自己被家暴，這個橋段被認為是影射前陣子沸沸揚揚的強尼戴普與前妻安柏赫德案，成為不少觀眾討論的焦點。