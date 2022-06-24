消息面：

1.歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）初值為51.9，較5月終值54.8下滑，並創下16個月新低。服務業PMI從56.1跌至52.8，創下5個月新低。製造業PMI從54.6跌至52，創下22個月新低。

2.S＆P Global美國6月綜合PMI初值為51.2，較5月的53.6下滑，並創下5個月新低。服務業PMI從53.4跌至51.6，亦創下5個月新低，製造業PMI從57跌至52.4，創23個月新低。由於通膨高漲和消費者信心下滑抑制整體需求，美國6月商業活動大幅放緩。

3.聯準會主席鮑爾第二天赴國會眾議院發表證詞時重申央行將「無條件」抑制處於40年高點的通膨，但他也坦承這可能伴隨著失業率升高和經濟陷入衰退的風險。

4.聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周四表示，通膨對就業持續增長構成威脅，她支持聯準會在7月升息75個基點，並在接下來幾次會議至少各升息50個基點。此番發言較其他大部分央行官員的政策立場更為激進。

5.聯準會宣布所有大型銀行均通過年度壓力測試，這表示這些銀行可以配發股利並實施庫藏股。聯準會表示，結果顯示高盛、摩根大通、美銀、富國、花旗和摩根士丹利等34家接受壓力測試的大型銀行擁有充足的資本，在最壞的情境下，即假設美國經濟萎縮3.5%及失業率飆升至10%，這些銀行可以承受總計高達6120億美元損失，在蒙受重大虧損後，這些銀行平均資本適足率仍高達9.7%，較法定下限4.5%高出逾1倍。

6.CNBC報導，消息人士透露合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友將在6月30日召開的例會上決定按照原定計畫，在8月每日增產64.8萬桶，這也表示儘管美國總統拜登即將於7月造訪中東國家，全球主要產油國仍無意調整恢復產量的步伐。在6月初召開會議上，OPEC+敲定7月和8月將增產規模從43.2萬桶/日提高至64.8萬桶/日。

7.房地美（Freddie Mac）公布，本周平均抵押貸利率為5.81%，較前一周5.78%升高，創下近14年新高。

8.美國勞工部公布，上周（截至6月18日）初次請領失業給付人數周減2000人，為22.9萬人，此為連續第2周數據下滑，顯示美國就業市場仍然緊俏，儘管該數據仍接近5個月高點，並超出市場預期的22.6萬人。上周美國初領失業金人數4周均值為22.35萬人，較前一周增加4500人。截至6月11日止當周，美國續領失業金周增5000人，為131.5萬人，少於市場預期的132萬人。

9.周四美元走高，尾盤ICE美元指數漲0.3%，報104.48。歐元區製造業PMI意外疲弱，歐元走弱，以及避險情緒升溫，帶動美元上漲。尾盤歐元跌0.5%，報1.0509美元，盤中一度跌破1.05美元大關。日圓從低點反彈，尾盤美元跌0.9%，報134.94日圓。

10.市場擔心聯準會激進升息可能導致經濟衰退，以及受美元上漲影響，周四紐約期金收跌8.6美元或0.5%，為每盎司1829.8美元，創下1周新低。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.38美元，為每盎司21.04美元。7月白金跌22.50美元，為每盎司904.40美元。9月鈀金跌13.8 美元，為每盎司1824.10美元。另一方面，期銅價格收跌20美分或5.2%，為每磅3.739美元，創下2021年2月以來新低。

11.周四紐約期油跌1.81%，收在每桶104.27美元。倫敦布蘭特期油收跌1.51%，為每桶110.05美元。聯準會主席鮑爾連續兩天在參眾兩院委員會發表的證詞一再重申該央行將全力抑制通膨的鷹派立場，令投資人擔心經濟可能因此衰退、進而影響原油需求。亦有分析師表示，目前油價高漲本身就已經不利於需求。