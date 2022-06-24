鄰近二殯、位於辛亥路高架橋下的停車場自動繳費機卡卡，民眾怨要繳費得大排長龍。（讀者提供）

台北市長柯文哲一向自豪北市的資訊科技水準，並常把「台北智慧城市」掛嘴邊。但真相是如此嗎？

有讀者24日向《中時新聞網》投訴，指一早開車到北市第二殯儀館參加告別式，結束後在二殯停車場想繳費開車離場時，卻見到一幕恐怖畫面。「天啊，怎麼回事？」他說，設在二殯門前、辛亥路高架橋下的停車場內有兩部自動繳費機，機器前竟大排長龍、至少有20多人在排隊在繳費，等了十多分鐘隊伍幾乎都沒動，原來是自動繳費機卡卡，許多人「按了很久」都無法繳費。

「不是我們沒智慧，是機器太兩光」民眾說，全台灣有那麼多自動繳費機，連設在偏鄉的使用起來都十分方便，為何號稱智慧城市的台北市政府會用到這款？

該民眾表示，二殯停車場自動繳費機設計奇葩：一開始須先搜尋車牌號碼，但他輸入號碼後畫面卻一直轉圈，最後呈現找嘸、搜尋失敗的訊息。重來後再經一番轉圈，終於確認車牌號碼了，接著他選擇以悠遊卡付費，卻又無法感應刷卡；更氣人的是，想改選現金付費，但悠遊卡刷卡失敗後畫面竟跳回「原點」，又得從「搜尋車牌」號碼開始！總計在機器前大約操作了五分鐘才付費成功。

「所有人都是卡在螢幕前」民眾氣憤說，大家彼此對看都很無奈。該民眾的友人、一位資訊工程師車主也投訴說「怎會買這種機器、驗收前都沒有試用過嗎？」他痛批停車操作介面太複雜，浪費大家時間，而且市府都沒發現嗎、柯市長常內宣的台北智慧城市就長這樣？太離譜！

最後，更讓兩位投訴民眾崩潰的是，搞半天「自動繳費」完，才發現停車場出口可以「人工收費」，但先前並未注意明顯的告示牌，直喊：所有大排長龍的台北智慧城市民，都會被無腦台北市政府氣死！依北市府截至今年四月更新之資訊，設於辛亥路3段330號鄰近二殯公有停車場，一般平面式小型車286格(含身心障礙停車位5格,孕婦,育有六歲以下兒童停車位5格)。