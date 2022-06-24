今天在大聯盟場上洋基以7：6戰勝死敵太空人，這場比賽相當精采，形成打擊大戰，洋基在9局下半以3：6落後，眼看就要讓出勝利，沒想到上演絕地大反攻，外野手希克斯(Aaron Hicks)先用3分全壘打追平比數，隨後「法官」賈吉(Aaron Judge)判對方死刑，敲出再見安打收下最後勝利，成為大英雄。

Aaron Hicks ties the game with a 3-run bomb! pic.twitter.com/FJgortE0Qc — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 24, 2022

洋基此戰派出握有8勝的泰隆(Jameson Taillon)先發投球，但他表現有失水準，5.2局被敲10支安打失6分，包含2支全壘打，不過他卻沒有吞下敗投，因為打線實在太火燙，首局泰隆被布瑞格曼(Alex Bregman)敲出3分炮，下半局「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)立刻回敬3分炮追平比數。

3局太空人阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲出本季第22轟，又是價值連城3分全壘打，將比數拉開，但太空人此戰攻勢到此為止，雙方維持比數到9局下半，太空人牛棚普瑞斯利(Ryan Pressly)狀況不穩連續保送史坦頓和托瑞斯(Gleyber Torres)，洋基這時抓住機會，希克斯轟出全場第4支3分炮強勢追平。

AARON JUDGE WINS IT🔥



✅ Yankees ML (-135)



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隨後普瑞斯利並未回穩繼續遭到安打狙擊，太空人換上史丹耐克(Ryne Stanek)，但他仍舊保送了勒馬修(DJ LeMahieu)，正面碰上本季火燙的賈吉，這時他或許太過小心，連續丟出3顆壞球，眼看又要保送對方上壘，而賈吉可不想夜長夢多，咬中下顆指叉球形成一壘安打，幫助球隊戲劇性扭轉比賽。