疫情趨緩，搶暑假揪團吃Buffet商機，台北喜來登館內一樓人氣自助餐廳「十二廚」於6月27日至30日快閃4天，推出午餐與下午餐時段「2人5折、3人67折、4至20人75折」優惠，消費者可大啖到現切的「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤美式豬肋排、日式天婦羅、干燒大蝦等外，還有必吃集結「龍蝦、麵包蟹、黃金蟹等的奢華海鮮總匯」，午餐原價每人1,490元+10％、下午餐原價每人1,290元+10％起，即日起開放預訂。

擁有「Buffet之王」美譽的十二廚自助餐廳，上百種的百匯料理、現切牛排、澎派海鮮與現做甜點等深獲美食族的喜愛。午餐時段可享用到肉汁濃郁的「現切爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等肉食外，推薦海鮮日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲，還有蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，以及限定超吸睛的「焦糖珍珠風味舒芙蕾厚鬆餅」雲朵般的鬆軟口感讓人愛不釋口。CP值高的下午餐時段則推薦「爐烤美國牛腹肉」、「集結龍蝦、麵包蟹與淡菜的美式綜合海鮮盤」、乾燒大蝦、現煮台南擔仔麵、臘味煲仔飯等外，還有多款甜點滿足嗜甜族，「北海道水果香緹泡芙」酸甜的夏日水果與香草卡士達完美結合，以及「七層雙色巧克力噴泉」自由搭配比利時鬆餅、造型棉花糖、迷你可頌、現做提拉米蘇等更不容錯過！上述菜色將隨季節更換調整，實際依照現場供應為主。