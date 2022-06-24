大人小朋友都愛的馬拉灣大海嘯。(麗寶樂園渡假區)

麗寶樂園渡假區暑假優惠搶先開跑，27日起平日爽玩水陸雙園只要390元。(麗寶樂園渡假區)

麗寶樂園渡假區暑假優惠搶先開跑，27日起平日爽玩水陸雙園只要390元。(麗寶樂園渡假區)

暑假期間來臨，正是戲水的好時機！麗寶樂園渡假區不等國旅振興方案，優惠活動搶先開跑，27日起到暑假週一至週五，只要花390元就可暢遊「探索世界」＋「馬拉灣」，兩大主題樂園一次滿足。另假日12歲以下小朋友，只要1大人現場購買全票陪同即可免費入園。

麗寶樂園渡假區表示，暑假即將到來，把握全家大小出遊的好時機，不用苦等交通部觀光局國旅振興方案，樂園提前3周將優惠回饋給遊客。原價1300元的水陸聯票，6月27日起平日超殺有感價3折390元，全家大小一家四口使用優惠就能省下3640元，雙主題樂園「探索世界」與「馬拉灣」一次玩夠夠；假日12歲以下小朋友，只要一名大人現場購買全票陪同就可免費入園。

此外，麗寶福容大飯店也推出暑假訂房早鳥加碼禮，即日起至6月30日前透過官網訂房，享早鳥優惠每房加贈500元渡假區禮券，詳細優惠活動以官網公布為主。

吃喝玩樂住都祭出破天荒優惠了，當然少不了購物狂最愛OUTLET特惠。麗寶OUTLET MALL 即日起至7月11日在B區1F國際展演廳推出涼夏家電特賣會，抗漲拼經濟獨家限量商品5折。LG、SONY、SAMSUNG、IRIS還有超人氣家電品牌BRUNO等，限時出清價79折起滿5000元還現折500元，快來搶好康撿便宜。

麗寶樂園渡假區指出，渡假區緊鄰高速公路交流道，交通便捷，擁有台灣最大佔地200公頃園區，結合了探索世界、馬拉灣水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店、密室逃脫旗艦館、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場、全球前十大天空之夢摩天輪，前所未有的一站式渡假體驗讓全家大小嗨玩一整天。