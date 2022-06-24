北市一名31歲張姓男子，日前下午6時許開車行經中山區八德路二段時，與另名40歲劉姓男子發生行車糾紛，劉男趁停等紅燈時下車，當街對張男爆粗口辱罵五字經，再持甩棍惡狠狠地砸毀張男車輛後視鏡，張男下車持手機錄影蒐證，劉男才返回車上駕車逃逸。而整個過程也被民眾拍下上傳網路。
劉男事後向警方報案，警方依監視器畫面鎖定劉男身分，發現他曾涉及強盜、毒品案件，劉男到案後，表示不認識張男，是因為行車糾紛才一時氣氛辱罵對方、動手砸車。警方詢後，將劉男依毀損、公然侮辱等罪嫌送辦。
北市一名31歲張姓男子，日前下午6時許開車行經中山區八德路二段時，與另名40歲劉姓男子發生行車糾紛，劉男趁停等紅燈時下車，當街對張男爆粗口辱罵五字經，再持甩棍惡狠狠地砸毀張男車輛後視鏡，張男下車持手機錄影蒐證，劉男才返回車上駕車逃逸。而整個過程也被民眾拍下上傳網路。
劉男事後向警方報案，警方依監視器畫面鎖定劉男身分，發現他曾涉及強盜、毒品案件，劉男到案後，表示不認識張男，是因為行車糾紛才一時氣氛辱罵對方、動手砸車。警方詢後，將劉男依毀損、公然侮辱等罪嫌送辦。
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