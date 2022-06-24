中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員曲羿（曲曲），甜美外型加上姣好身材，擄獲不少粉絲的心，instagram就多達22萬粉絲追蹤，常在社群分享生活點滴的她，日前曬出多張火辣床照，只見一對雪白北半球直接見客，讓所有人看了大噴鼻血。

曲曲在instagram分享到髮廊染完髮的成果照，只見她坐在床上對著鏡頭擺出俏皮表情，身上穿的米白色睡衣，只見兩邊肩帶滑落，一對傲人北半球直接露出半截見客，擠出的一條深邃事業線讓人看得血脈賁張，尤其疑似「下半身失蹤」的裝扮，露出一雙火辣白晳美腿，讓人看的想入非非。

對此，網友紛紛留言：「你是如此美麗，那雙美麗的眼睛總是讓我著迷」、「妳有太漂亮的問題」、「超好看的，只要是妳都好看」、「好美，好可愛，另人神魂顛倒呀」、「超漂亮超美的身材，超苗條超可愛」、「Its always beautifu」、「好漂亮的仙女，身材也太棒」、「wow!!!~這太性感了吧，甜甜的被電到」。

不吝嗇秀出好身材的曲羿，之前曬出泡溫泉的濕身照，僅用一條小毛巾遮住重點部位，卻擋不住誘人S曲線，白嫩肌膚更是一覽無遺，讓粉絲們一飽眼福，立刻引來上萬人按讚，但為了防止網友誤會，她強調是4月底帶媽媽去泡溫泉時拍的，也相當推薦該處「邊泡溫泉邊看風景～你看看外面這個天空和那可愛的雲，基本上可以在那裡廢上一整天，舒服」。