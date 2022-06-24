晶圓代工大廠台積電(2330)受市場需求雜音四起、本益比估值修正影響，近期股價跌跌不休。不過，歐系外資出具最新報告送暖，重申結構性需求應可抵消部分市況逆風，公司以穩健執行力應對製造回流挑戰，維持「買進」評等、目標價850元不變。

台積電股價6月一路拉回修正，23日下探485元的近1年7個月低點，今（24）日在逢低買盤敲進下開高，上漲1.44％至492.5元，早盤維持約1％穩健漲幅。不過，三大法人昨日續賣超1915張，本周迄今合計賣超1萬3388張。

歐系外資表示，若半導體需求明年出現修正，台積電營運雖將無法倖免，但營運規模及客戶多元性可提供相對防禦力。至於海外建廠擴產的影響，歐系外資預期即使工廠毛利率降低10～20％，對整體毛利率影響僅0.6～1.2％。

歐系外資認為，人工智慧／機器學習、雲端和自駕等應用需求增加，為台積電先進技術的關鍵推動力，且英特爾（Intel）可能自2024年起外包伺服器CPU生產。鑒於高效能運算（HPC）及3奈米市占率成長具調升空間，將台積電2024、2025年營收預期調升3％、4％。

在下一代的環繞閘極（GAA）技術方面，歐系外資的專利追蹤器顯示，台積電的專利申請數領先三星晶圓代工和英特爾，認為台積電最新的2奈米GAA研發進展穩健，若市場競爭加劇，公司可能會靈活縮短時程因應。

歐系外資指出，台積電股價本益比估值已從去年的28倍降至目前的15倍，處於5年平均區間13～28倍的低檔。自今年2月以來，外資已賣超台積電達160億美元，而2020年及2021年上半年分別為賣超50億及100億美元。

歐系外資認為，股價估值下修可能反應對競爭、半導體製造回流、產業成長周期放緩和地緣政治緊張局勢的擔憂。但隨著市占率展望改善和2024年成長重新加速，台積電未來1年股價可能較2015、2019年產業下行周期時優於美國費城半導體指數6％、2％的表現更好。

歐系外資認為，台積電強大的營運規模護城河、技術研發記錄和客戶合作夥伴關係，在不久的將來很難使產業競爭對手挑戰。雖然大客戶尋求第二供應商，將為三星晶圓代工和英特爾帶來機會，但預期對台積電明後2年影響有限。

歐系外資預估，市占率成長和英特爾伺服器CPU外包生產潛在性，可望使台積電明年營收成長約10％，以美元計價營收為成長15％，優於除記憶體外的半導體市場營收成長5％，較不憂慮領導業者的供給過剩問題。