最近幾周，頻頻創52周新低的韓國三星電子，從2022年開始股價就一天比一天還要低，迄今已經下修25%。不過。韓聯社24日報導，這家全球半導體巨擘的業績表現亮眼，以及財測能見度高，市場應該是反應過度，過分擔憂了。

在專訪當地投資證券研究中心HMC之後，韓聯社指出，預估2023年初時，DRAM位元成長率(bit growth)雖僅13%左右，但供貨不足之下，即使未來幾個月經濟成長不佳，平均售價也不至於太難看，搞不好還會上漲。

位元數量成長率，就是記憶體晶片產品容量的總生產成長率，藉此方式來衡量市場需求也較準確些。通常來說，除供需因素外，左右DRAM位元數量成長率的還有全球經濟成長。

HMC認為，在全球供應鏈斷鏈，造成零組件短缺，像是三星電子、SK海力士以及美光等，這些國際DRAM大廠，等待半導體機台到貨的時間將會拉長。因此，晶片生產速度也會變慢。

HMC強調，三星股價如此疲弱並不是公司財報不好，而是市場信心不足所致，因為過於擔憂晶片的景氣循環，將很快步入負向衰退狀態。雖然不確定性會拖累整體市場表現，但三星基本面強勁，可藉由先進研發技術達成創新目標。

韓聯社日前也報導，三星可能最快將在下周宣布大量生產3納米晶片。屆時若屬實，三星將是全球第一家可把3奈米實際量產化的晶片製造業者。三星的3奈米產品，據悉面積減少35%，性能提升30%，且功耗還能降低50%。

HMC認為，就晶圓代工來說，三星雖苦苦直追但還是遠遠落台積電。根據集邦科技資料，2022年首季晶圓代工全球市占率，台積電53.5%居龍頭地位，三星只有16.3%。

HMC透露，三星提升3奈米良率製造速度，不僅遠比市場預期要快，且新客戶數量的增速也很快。預估三星晶圓代工業務可望年增約40%，相對於半導體產業僅增加25%左右。

展望未來，HMC建議三星電子，應該要以收購其它晶片業者為目標前進，這樣才可以擴張事業版圖。更重要的是，對三星一直跌跌不休的股價來說，也是一劑強心針。

不過，HMC認為，各國政府已意識到半導體產業日益重要，在把關方面勢必更加嚴格，加深了三星的併購難度。同時，不止三星，全球半導體類股這一波也遭到無情拋售，不過若三星有看中合意對象，迎娶的聘金相對也會減少許多。

韓國HMC的研究團隊已鑽研半導體超過20年，且在亞洲的中國大陸、日本以及台灣等半導體全球重鎮來回穿梭調研，在韓國分析師圈內也享有不小盛名。