曾是亞洲小姐冠軍的吳綺莉1999年捲入和武打巨星成龍的婚外情風波，事後生下女兒「小龍女」，近年吳綺莉放話表示沒收過成龍天價贍養費，更沒趁機勒索，自己問心無愧。最近她發文分享近況，透露為了生計，除了藝人工作外更開啟了斜槓人生，不僅做保險跟理財顧問，還幫忙做工地裝修，可說多才多藝。

吳綺莉去年受訪親自解謎多年來的疑雲，傳問她曾向成龍勒索天價贍養費，她表示自己從不管外界傳聞，她私下問心無愧，跟成龍的一段不倫戀後，吳綺莉單身至今，怕虧欠女兒才不敢投入新戀情，而小龍女後來出櫃跟網紅結婚，吳綺莉無奈表示不會怪罪女兒，自己當年也是「戀愛至上」。

吳綺莉自曝現在除了當藝人，還會工地裝修、賣保險跟當理財顧問。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

上月吳綺莉突然隔空喊話成龍，懺悔寫下當年做錯事、有野心，但希望衝著她來，不要傷害孩子，「孩子是無辜的，我的任性我負責任，孩子不是犯錯從來都不會體罰」，更指：「希望某巨星再有任何宣傳，不要再用貶低我和孩子來做宣傳，對孩子的傷害太大了」。

22日吳綺莉再發文分享近況，表示：「上個星期在工地做裝修，這個星期在上課，進修、有牌照也要上課。小我的工作是演員、主持、裝修、設計、保險和理財顧問，地產，家庭主婦」，不僅忙拍戲、背台詞，還要更新市場狀況，好讓客戶賺錢，「不管那（哪）份工作，客戶的感受就是我的感受」，網友回應：「每個人都在努力的活著」、「祝福你，也別讓自己太累了」、「努力的人最美」、「好厲害啊姐姐加油」。