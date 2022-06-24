夏日最盛行賞花遊，莫過於賞荷，夏季清秀荷花盛開，並隨風搖曳，天地之間多了一份「淨」美！賞荷除了著名的台南白河外，新北市也擁有許多賞荷的絕佳景點，分布在都會田野之間，每年6至9月盛花時期是遊客們的出遊好時機，新北市政府觀光旅遊局特別為喜愛賞花的民眾們，盤點8處賞荷景點，並推出精選賞荷遊程，民眾即使不開車，也能透過搭乘大眾運輸一整天玩好玩滿！

新北賞荷8處勝地，快來蒐集各地荷花美照

新北盤點8處賞花景點，包括：三芝山豬堀荷花田、淡水屯山里荷花田、三重疏洪荷花公園、三峽三樹路荷花池、金山清水農地、汐止鄉長里大埤荷花池、雙溪上林里荷花田與新店車子路荷花池等。

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

每年荷花盛開時，雙溪雙溪上林里荷花田總是吸引遊客前來賞花

雙溪賞荷也別忘了到老街走走，這裡的建築仍保有著古韻氣息

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

若您喜好欣賞鐵道風景，以火車行進時軌道發出的聲響節奏做為旅途配樂的朋友，可選擇前往「雙溪上林里」荷花田！抵達雙溪火車站後轉搭公車，即可到此觀賞荷花優雅綻放姿態，步行於田野小徑，身心都能得到舒展洗滌。雙溪區公所也預定於7月9日(六)上午8時至12時，於雙溪上林里荷花田舉辦「新北稼日蒔光 戀戀雙溪荷所在」荷花季活動。賞荷完可到雙溪老街探訪深具歷史底蘊的三忠廟、林益和堂中藥店、雙溪渡船頭等走走！

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

淡水區屯山里荷花田的荷花已經綻放

三芝區山豬堀荷花田的荷花，盛開與含苞待放的花朵交織

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

擁有「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台，常是情侶約會與遊客必訪的打卡景點

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

喜歡接近海洋的朋友，則可選擇到淡水屯山里荷花田、三芝山豬堀荷花田或金山清水農地，欣賞幽香盛開的荷花！除了荷花秘境之外，其他如：三芝地區的淺水灣海濱公園、芝蘭公園、石門的麟山鼻地質景觀生態步道，或金山的獅頭山步道、中山溫泉公園等景點，也是很適合網美挑戰拍出獨具風格的美照必拍之地！

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

汐止區鄉長里大埤荷花池也能覓尋到荷花盛開的美景，賞荷時順道來趟鐵道旅程，到汐止老街感受傳統的紅磚牆及巴洛克風格洋樓，別具一番風味。

《遊程1》

雙溪車站→轉乘公車(780、781、782)至吊橋頭站或租借自行車前往→雙溪上林里荷花田(賞荷)→搭乘780、781、782號公車至雙溪高中站→走讀雙溪老街(三忠廟、林益和堂中藥店、雙溪渡船頭等)→海山餅店→回程

《遊程2》

淡水屯山里荷花田(賞荷)或三芝區山豬堀荷花田(賞荷)→淺水灣海濱公園→芝蘭公園(芝蘭觀景平台)→後厝漁港→麟山鼻地質景觀生態步道→北海岸咖啡廳

《遊程3》

獅頭山步道→中山溫泉公園→金山老街→金山區清水農地(賞荷)→或金山萬里溫泉→回程

《遊程4》

五堵車站→(租借單車)五堵隧道自行車道→轉乘公車(F907B)至大慶原鄉社區站→(賞荷)汐止區鄉長里大埤荷花池→五堵車站→汐止車站→汐止老街、汐止觀光夜市→回程

民眾可以依自身居住地點或是遊程安排，選擇最適合的遊程。相關新北市旅遊資訊，可上新北市觀光旅遊網(

)或新北旅客粉絲頁，實際花況可查詢「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢。