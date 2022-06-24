你對沙烏地阿拉伯的想像是什麼？充滿異國色彩的大漠風光？傳統文化與現代科技交織的穆斯林國度？沙烏地阿拉伯於2019年9月推出電子簽證，打開大門，歡迎全世界的旅客到訪，2022年3月6月沙烏地阿拉伯政府取消對旅遊簽證持有者關於COVID-19的入境限制，包括免出示PCR陰性證明、取消入境隔離措施，此舉措使得旅客到訪沙國相當便利，不妨親身走訪，實地感受當地迷人的魅力與風情。特別專訪沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良，告訴你為什麼你一生一定要去一次沙烏地阿拉伯，並且改變你對沙烏地阿拉伯的印象。

▲沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

沙烏地提供便利電子簽證申請 說走就走

沙烏地阿拉伯於2019推出電子簽證，申請簡易便利，對全世界開放觀光，疫情緣故曾中斷，2021年8月又重新開放，整個Q4有超過50萬人申請電子簽證，主要申請來源為歐洲等地國家，亞洲相對較少，東南亞因為一些穆斯林國家而有些增長，例如突尼西亞、馬來西亞。疫情期間給沙烏地更多時間興建基礎建設、完善景點，包括更多的酒店、紅海度假中心等項目。

沙烏地展館 杜拜世博會最吸睛的焦點

杜拜世博會3月底剛結束，以未來性、流動性與環保永續為三大特色，其中規模僅次於主辦方杜拜的沙烏地阿拉伯館，成為吸睛焦點，打破多項世界紀錄，包括全世界最大的多樓層互動展區、世界最長的海底景觀牆，運用360度投射螢幕、交互式三D技術，讓數千年回教世界的過去、現在與未來展現在眼前，是相當受歡迎的展館，也創建世人對沙烏地的全新印象。

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德夜間俯瞰照。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

沙烏地願景：2030年觀光客達1億人次

「沙烏地當局推動2030年沙國觀光客達1億人次，旅遊業貢獻GDP達到15%！」陳懋良指出，這些全部來自沙國政府「2030年願景計畫」（2030 Vision）: 2030年沙烏地將發展成為充滿活力的社會、經濟蓬勃、雄心壯志的國家，其中旅遊業為一大重點，加速沙國與國際間的交流，透過多元經濟、永續產業，使之從石油原油生產大國轉型。

沙烏地兩大旅遊板塊：宗教旅遊、休閒旅遊

針對沙烏地未來在大中華區的推廣方向，陳懋良表示，未來希望增強沙烏地在市場上的認知度，不僅是旅行社，市場上的客戶都能認識到沙烏地，理解沙烏地是很容易前往的國家，提供有電子簽證申請，再者就是告訴大家沙烏地有什麼好玩的，介紹豐富的旅遊資源。沙烏地有兩大旅遊板塊：一個是宗教旅遊，另一個是休閒旅遊，每年聖地麥加、麥地那吸引非常多的穆斯林人口朝聖。

▲擁有現代科技化設施的沙烏地國家博物館。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

為什麼一生要去一次沙烏地？

為什麼沙烏地一生必去？陳懋良解釋，沙烏地有全世界最重要的穆斯林聖地，是穆斯林一輩子一定要去一次的地方，而對非穆斯林來說，中東是旅人最後一塊拼圖，想要認識阿拉伯文化，一定要去沙烏地，因為這裡文化留存最完整，可以體驗最真實的阿拉伯世界，是你體驗阿拉伯文化最好的地方。

▲沙烏地的經典景點「世界之崖」。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

沙烏地打破你過去的印象 展開全新視野

「來了沙烏地阿拉伯，會打破過去你的印象，展開全新視野。」陳懋良舉例，曾經有一個韓國的旅行團，在開放後到沙烏地，他們到機場很驚訝，過海關時，女性和年長的人被優先通過，他也曾和沙烏地在中國的留學生、官員聊過，整個國家對女性非常尊重，因為這是穆斯林教義的一部分，和大家的印象有些不同。

▲融合傳統與現代的沙烏地城市生活。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

沙烏地阿拉伯：一個激發靈感的王國

「沙烏地阿拉伯：一個激發靈感的王國」是目前沙烏地主打的推廣標語，陳懋良解釋，沙烏地旅遊資源之豐富，也是大家比較不認識的，其為中東最大國家，佔據阿拉伯半島80%土地面積，除了沙漠之外，更有綿長的紅海海岸線、壯偉的高山、蒼翠的綠洲、可回溯至公元前2世紀的世界文化遺產，在玩完衝沙一小時後，可以進入海洋世界潛水，讓遊客盡情探索。

▲沙烏地世界文化遺產。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

「沒想到風景可以好看到這種程度。」這是陳懋良從去過沙烏地後的遊客所收到的反饋，他們相當驚艷於沙烏地的自然與人文風貌，受到衝擊，加深他推廣沙烏地旅遊的信心，希望未來可以傳遞更多沙烏地的旅遊訊息給台灣的民眾。

▲沙烏地港口大城吉達的水上清真寺。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

目前台灣有阿聯酋航空提供台北直飛航班到杜拜，並可透過轉機抵達沙烏地，此外在亞洲地區也有許多航線到達沙烏地，提供民眾選擇。你心動了嗎？沙烏地阿拉伯敞開雙臂歡迎國際旅客到訪，想獲取最新旅遊資訊，歡迎洽詢合作夥伴及相關網站。

沙烏地阿拉伯入境及防疫措施

‧停止要求入境沙國須出示PCR陰性證明（惟中轉地或航空公司仍可能要求）。

‧取消入境隔離措施。

‧所有類別的簽證服務費用中將包含COVID-19醫療保險費用。

‧於全國各地均停止實施社交距離要求。

‧於麥加禁寺、麥地那聖寺及各清真寺無須再維持社交距離，但仍須配戴口罩。

‧室內須配戴口罩，戶外則免。

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）