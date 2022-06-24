近年來自行車休閒活動的人口逐漸攀升，透過自行車騎乘旅行的方式進行深度慢旅已成為一種趨勢，更能實際深入體驗當地人文特色、自然景觀。東北角橫跨新北與宜蘭，擁有著山海一線的自然風情與經典懷舊老街，是初夏時間出遊的最佳選擇！

迎接夏日，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處攜手福隆海水浴場啟動「2022東北角生活節」系列活動，宣告戲水季節來臨，並安排「趣味變裝騎行｣開騎活動，推廣自行車深度旅程、在地文創市集、懷舊鐵道文化、道地漁村風情、創意沙雕活動等，廣邀全國民眾前來東北角悠遊觀賞海線風情與懷舊小鎮風光！

▲2022東北角福隆生活節啟動，即日起至10月29日有一系列精彩活動登場。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光局局長張錫聰表示，歡迎民眾朋友低碳暢遊經典漁村小鎮，走訪舊草嶺隧道、福隆海水浴場、萊萊海蝕平台、卯澳漁村、三貂角燈塔等特色景點。透過自行車之旅，感受東北角當地特色、自然景致和人文之美；東北角管理處處長馬惠達表示東北角與山海為鄰，加上過去先民留下的歷史和生活文化，使東北角擁有豐富的觀光資源。

今年2022東北角福隆生活節期間（6月18日至10月29日）每周六都會推出三大主題系列活動：自行車主題騎遊、沙灘親子活動及海洋生活嘉年華，以「月月有主題，週週有活動」形式推廣，讓每個月份來東北角的民眾朋友都能暢玩東北角，體驗東北角優質觀光活動。

▲今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」，現場呈現多個霹靂布袋戲場景。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

除了透過自行車騎遊旅行認識東北角美景外，生活節活動更與福隆沙雕藝術季活動結合，今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」，繼2021舉辦完「重溫皮克斯經典」沙雕主題後，今年沙雕展再度聯名經典IP「霹靂」，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」活動主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。

本屆作品共計36座，而今年的主雕作品當然是第一男主角，8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生！36座霹靂沙雕作品，都讓參觀的旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事吧！福隆國際沙雕藝術季即日起到10月10日止，假福隆海水浴場正式開展，活動期間7月、9月並將舉辦兩場霹靂英雄見面會，除了Cosplay角色外，還有眾多霹靂英雄戲偶亮相，讓粉絲們在福隆一睹霹靂英雄的風采。

▲自行車主題騎遊，用單車體驗山海美景。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

自行車騎遊旅行規劃上，除了安排經典路線：舊草嶺漁村線外，還另外規劃「貢寮雙溪小鎮故事」和「雙溪讀冊古道單車遊」2條路線。探訪貢寮與雙溪地區風光、淡蘭古道遺跡和雙溪老街風華，以自行車騎乘之旅沿途慢慢走訪在地農村、老街人文巡禮、特色工作室和在地人文書屋，細細品味山城小鎮悠長的歷史歲月，見證地方創生新火花。

除了透過自行車領略東北角之美，還結合沙雕藝術季的沙雕創作活動，帶領民眾朋友共同發揮創意，完成專屬的金沙創作，留下繽紛海洋回憶。當然大受好評的沙雕瑜珈今年更不可錯過，瑜珈粉絲們可在福隆沙灘旁草地上，一邊聆聽自然海潮聲，一邊做瑜珈，感受身心靈的饗宴！

▲除了沙雕、自行車，還有一系列音樂藝術文創市集，為生活增添更多美好體驗。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

看完沙灘後不妨來福隆海洋音樂市集走走聆聽午後音樂時光、逛逛美食餐車市集享受慢活樂趣，也可前往福隆車站旁的星空×藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，透過集結多元職人攤位，打造以環保、慢活、藝術為主題的文創市集，展售有海廢再生藝術、風格創作小物，手感溫度點心等好物，每週六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演，與大家分享美好生活的可能性！想要親手創造自己的藝術作品還可參加海洋廢棄物創作課程，邀請職人老師以海洋廢棄物再生利用概念，教學製作浮球撲滿、海玻璃馬賽克拼貼、鮑魚殼小夜燈等生活精緻小物，妝點你的環保生活style！

東北角地區除了有多元嶙峋的海岸風情，也有雄偉壯闊的山地風光，孕育出悠久的特殊歷史人文，為東北角覆蓋上一層美麗的面紗。歡迎全國民眾朋友深度騎訪東北角，細細品味東北角獨有的魅力，感受大東北角慢活節奏！

欲報名東北角山海騎Chill玩活動、沙雕教學和親子瑜珈的民眾，歡迎至活動通報名頁面

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）