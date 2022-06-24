郵輪旅遊滿足了許多遊客對海陸遊程的想像，陸地上到不了的祕境，就交給探索型郵輪來完成，一舉突破地面探險的限制！

2023年開春，晴天旅遊+晴日旅遊聯手首度將龐洛郵輪引進台灣，並將探險里程碑推進至日本南方島嶼，在探險專家的帶領下顛覆過往的海上旅遊體驗，同時從家門口基隆港口即可出發，一路航向沖繩、關西，迎接燦爛櫻花。

此趟航程路線將由日麗號（Le Soléal）引航，提供獨具法式風情的貼心服務和精緻餐飲享受，遊歷別出心裁的秘境航線，帶領旅客從另一個角度看日本，開啟海上奢華探險之旅！

▲跟著日麗號來一趟深度的跳島探險。 圖：shutterstock／來源

小才是美 解鎖世外桃源

龐洛郵輪為探險型郵輪佼佼者，提供豐富登陸活動，日麗號（Le Soléal）乃專門為了探險航程而設計的郵輪，隨著郵輪旅遊發展日趨成熟，囊括食衣住行育樂購的大型郵輪不再一枝獨秀，中小型噸位數的探險型郵輪，可以走訪無人秘境、冰川火山、珊瑚礁群島的靈活優勢，逐漸獲得現代旅人的青睞。

小而美的探險型遊輪能深入大船無法抵達的停泊點，並擁有專用港口使用權，解鎖人迹罕至的世外桃源，為觀光型郵輪打開絕無僅有的新視野，並省去上下船的接駁與等候時間，享受船上服務與設施也不必大排長龍！

沖繩六個秘境小島 一次全覽

這一艘承襲法國血統的探險型輕奢郵輪，航行過極地，而今將成為世界上第一條深入日本南部亞熱帶島嶼中心的探險航線。在自然學家與資深探險隊的帶領下，將乘坐Zodiac®橡皮艇經巡航觀光與登陸探險，一次探訪六個秘境小島，觀賞豐富的亞熱帶自然景觀：海洋、沙灘、珊瑚礁、熱帶森林、紅樹林、河流、懸崖、洞穴和瀑布，並深入瞭解當地的歴史、文化和動植物多樣性，更新過往對日本旅遊的感受，同時品味與眾不同的細膩規劃。

▲搭乘牛車漫遊竹富島，體驗悠閒時光。 圖：龐洛郵輪／提供

傳統古樸與世隔絕—竹富島

在竹富島可洞悉前琉球王國與世隔絕的生活方式，在這裡時間仿佛靜止了，自行車和傳統的牛拉的馬車仍然是島上唯一交通工具的方式，搭乘牛車聽著三弦琴聲，漫遊以紅瓦木造民宅、珊瑚礁石墻和鋪滿白色珊瑚砂的雪白道路，時光瞬間被凍結了，這兒更被指定為日本國家重要傳統建築物群保存地區。

夏川里美出生地—石垣島

沖繩海域上最為熱鬧的石垣島，除了是八重山群島的政經和交通中心，更有純淨如祖母綠般的大海和如詩如畫的海岸景，位於石垣島東南邊的白保海灘，擁有世界上數一數二大的藍珊瑚礁群，可近距離觀賞珊瑚；此外，日本「心靈歌姬」夏川里美也出身於此。

▲西表島擁有豐富的森林生態，宛如東方的亞馬遜祕境。 圖：shutterstock／來源

列入世界遺產的生態島—西表島

島嶼上有90%面積被茂密叢林覆蓋，並有許多河流與紅樹林，不僅有許多獨特的動植物群，更是本地特有種的棲息地。豐富多樣的生態系，使西表島在2021年登錄為最新的聯合國世界自然遺產。幸運的話，還能目睹僅存約100隻的珍稀西表山貓或是大冠鷲的真面目！

▲久米島是火山島，島上奇岩異石別有風情。 圖：shutterstock／來源

東洋最美海灘—久米島

久米島是沖繩的第五大島，東部半島提供了另一個地質特徵，在退潮時可見約1000塊平坦的岩石，這些是1200萬年前噴發之熔岩，受海水冷卻後所形成的直徑約1公尺的「塌塌米石」奇觀。在久米島東側的狹長7公里海灘—終端之濱（はての浜），有純淨白沙與見不到盡頭的碧藍海洋圍繞，白色與天藍色構成的對比效果，讓這裡被譽為東洋最美的海灘，而這座海灘絕對堪稱熱帶天堂。

▲座間味島大海裡悠遊的海龜。 圖：龐洛郵輪／提供

慶良間藍—座間味島

位於座間味島的人間仙境無人島—嘉比島，是一座植被茂盛的寧靜島嶼，兩旁是令人驚嘆的雪白沙灘，還有高透明度孕育出的「慶良間藍」海水，沐浴在群島，盡是閃閃發光的驚喜，清澈見底的海水與豐富的海中景觀更是直接擄獲人心。五彩繽紛的魚群仿佛是在水中做迷人的芭蕾舞表演，在碧海藍天中可體驗浮潛，欣賞迷人海底世界。

▲喜界島IG攝影景點-糖道。 圖：龐洛郵輪／提供

藍色珊瑚礁島—喜界島

喜界島位於日本大陸和沖繩主島之間，是一個保存完好的小型珊瑚島，大自然在此展現其所有的輝煌，在探索過程中，會發現海底下棲息著許多巨大微孔珊瑚（Poritidae），位於南西部海洋被推定超齡400年的微孔珊瑚更是世界最大等級。

品味法式經典的遊程，不需遠渡重洋，跟隨日麗號（Le Soléal）的航行，啟程探索沖繩6大島，一路北上直至關西大阪，重返懷念的千年古都，為旅遊記憶拼上最美的飛舞櫻與滿滿的蔚藍療癒力！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）